Im Sommer dürfte es auf Mallorca wieder schwierig werden, ein Taxi zu bekommen oder in einem Linienbus samt Koffer einen Platz zu ergattern, sofern man keinen Urlaub mit Shuttlebus vom Flughafen zum Hotel oder andersherum gebucht hat. Darauf haben jüngst sogar die Hoteliers der Insel hingewiesen.

Um das Transportproblem vor allem mit den am weitesten vom Flughafen Son Sant Joan gelegenen Urlaubsgebieten von Cala Ratjada und Canyamel zumindest ein Stück weit zu entlasten, haben am Mittwoch (10.5.) Vertreter von Transportunternehmen, der Hoteliers und der Politik in Capdepera eine Einigung erzielt, wie mehr Urlauberinnen und Urlauber in den Genuss von privaten Transportmöglichkeiten kommen können.

Freie Plätze dürfen in den freien Verkauf

Der Pakt sieht vor, dass die Plätze in den privaten Bussen und Kleinbussen, die auf der Fahrt von den Urlaubsgebieten zum Flughafen oder vom Flughafen in die Hotels frei bleiben, verkauft werden dürfen. Das bedeutet, dass Touristen, die keinen Shuttleservice gebucht haben, spontan noch mitfahren können, wenn noch Plätze frei sind.

Bisher war das nicht möglich, eine Änderung im neuen Transportgesetz vom April 2023 macht das aber nun legal. Natürlich gilt diese Möglichkeit auch für Residenten, die beispielsweise von ihrem Wohnort zum Flughafen Son Sant Joan wollen.

Während der gesamten Sommersaison

Die zusätzliche Transportmöglichkeit soll während der gesamten Sommersaison gelten. Wie genau das Konzept in der Umsetzung allerdings aussehen soll, ist bislang nicht klar. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela, der zu dem Treffen gekommen war, lobte zumindest einmal die Einigung und die Bereitschaft der Transportunternehmer, "derartige Initiativen anzustoßen".

Die Einigung in Capdepera kommt einen Tag nachdem die Balearen-Regierung finanzielle Zuschüsse für die Taxifahrer auf der Insel ankündigte. Diese sollen damit ihre Dienstleistung verbessern können. Speziell in Calvià hat die Gemeindeverwaltung zusätzlich dazu beschlossen, 25 zeitlich beschränkte Lizenzen für Taxen auszustellen, um mögliche Engpässe zu vermeiden.