Busfahren auf Mallorca: So finden Sie heraus, wann der nächste Bus kommt und welchen Sie nehmen müssen

Es ist so banal wie lästig: Wer den öffentlichen Nahverkehr nutzen möchte, muss sich damit auseinandersetzen, wie man die richtige Linie findet und wie das mit den Abfahrtszeiten funktioniert. Wenn man in größeren deutschen Städten sozialisiert wurde, stößt man dabei in Palma de Mallorca anfangs oft an seine Grenzen.

Denn in der Heimat gibt es in der Regel recht verlässliche Busfahrpläne sowie Apps und Websites mit sehr intuitiv zu bedienender Fahrplanauskunft: Selbst Ortsunkundige können meist ganz einfach eine Startadresse und Zieladresse eingeben und so eine verlässliche Route erhalten. Auf der Insel läuft es etwas anders, es ist aber auch kein Hexenwerk. Wir erklären, wie Sie schnell durchblicken und ohne lange Wartezeit ans Ziel kommen.

Die richtige Haltestelle finden

Wenn Sie bei null anfangen und noch nicht wissen, wie Sie von A nach B kommen und in welchen Bus Sie steigen sollen, rufen Sie als ersten Schritt Google Maps auf. Geben Sie mit dem Routenplaner Ihren Zielort und als Start Ihren aktuellen Standort ein und lassen Sie sich an zweiter Position die Optionen für den Nahverkehr anzeigen.

So erfahren Sie, welche Linien Sie nutzen können, und vor allem lässt sich auf der Karte genau nachvollziehen, wo sich die richtige Haltestelle befindet – gerade bei unübersichtlichen Orten wie der Plaça d’Espanya ist das hilfreich. Aber Achtung: Die dortigen Zeitangaben sind nicht zuverlässig!

Nun können Sie, wenn Sie keine Eile haben, aufs Geratewohl die richtige Haltestelle ansteuern. Sie werden dort in vielen Fällen eine Anzeigentafel vorfinden, die Ihnen mitteilt, wann der nächste Bus kommt. Erwischen Sie aber eine Haltestelle ohne Anzeige, lesen Sie dort keine genauen Fahrzeiten, sondern nur die Information über die Intervalle. Das nützt natürlich wenig, wenn der Bus nur alle 20 Minuten kommt und Sie nicht wissen, ob er Ihnen gerade vor der Nase weggefahren ist.

Vor Ort: Wann fährt der Bus?

Wichtig zu wissen: Die Haltestellen der grünen EMT-Busse, die innerhalb von Palma verkehren, haben keine Namen, sondern Nummern. Diese sind vor Ort neben den bunt gekennzeichneten Nummern der Buslinien vermerkt.

Wenn Sie also schon dort stehen und warten, können Sie die Website emtpalma.cat aufrufen oder die App „MobiPalma“ aufrufen (bei beiden können Sie Deutsch als Sprache einstellen) und beim dritten Symbol auf der Leiste links die Nummer der Haltestelle eingeben – so bekommen Sie in Echtzeit Auskunft über die nächsten Abfahrtszeiten.

Theoretisch funktioniert das auch mit einem QR-Code, der sich an der Haltestelle scannen lässt, doch ist die Funktion schon länger defekt.

Websites clever kombinieren

Wenn Sie noch zu Hause oder im Hotel sind und wissen möchten, wann Sie sich auf den Weg machen müssen, ist die zuverlässigste Methode: Ermitteln Sie erneut zunächst per Google Maps die benötigte Haltestelle. Wenn Sie auf der Karte auf das blaue Bus-Symbol tippen, bekommen Sie ebenfalls die essenzielle Nummer der Bushaltestelle angezeigt.

Diese können Sie dann schon vorab auf den eben genannten Seiten eingeben und so ermitteln, wann die nächsten Busse fahren. Diese Suche wird gespeichert (praktisch für die nächsten Fahrten auf dieser Strecke) und lässt sich immer wieder aktualisieren – falls Sie vor dem Aufbruch etwas länger trödeln als geplant.

Für langfristigere Planung Puffer einkalkulieren

Ein Manko: Längere Zeit im Voraus lässt sich die Abfahrtszeit so nicht herausfinden. Wenn Sie am nächsten Tag früh zum Flughafen wollen, sollten Sie sich grob an Google Maps orientieren, etwas Puffer einplanen und kurz vor Abreise noch einmal in Echtzeit prüfen, wann der Bus tatsächlich abfahren wird.

Der Grund, warum man leider kaum je um den Zwischenschritt mit Google Maps herumkommt, ist, dass die Ermittlung der Fahrstrecke auf der EMT-Website und der App etwas für Palma-Profis ist: Wollen Sie etwa von der Plaça d’Espanya zum Kongresszentrum, haben Sie allein für dieses Ziel eine Liste sechs verschiedener Haltestellen zur Auswahl. Wenn Sie nicht bereits wissen, welche die richtige ist, müssen Sie entweder alle durchprobieren oder bekommen absurde Verbindungen vorgeschlagen, bei denen Sie umsteigen müssen.

Die Überland-Busse nutzen

Eine wahre Wonne ist es im Vergleich dazu, die Überland-TIB-Busse oder die Züge zu nutzen, um andere Orte auf der Insel zu erreichen. Denn hier gibt es sehr wohl zuverlässige Fahrpläne.

Wer zu bequem ist, sich mit der Website tib.org genauer zu beschäftigen, gibt einfach Start und Ziel (zum Beispiel „Bus Palma Sóller“) bei der normalen Google-Suche ein. Einer der ersten Links führt direkt zum aktuellen Fahrplan der entsprechenden Linie auf der tib-Seite. Dort können Sie ihn aufs Handy herunterladen und einen Screenshot machen – so ist der Plan immer griffbereit, auch offline.