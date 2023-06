Die Taxifahrer auf Mallorca haben sich jahrelang mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass der Fahrdienstleister Uber nach Mallorca kommt. Nun ist der Kampf verloren, Uber startet bereits am Donnerstag (8.6.) in den Gemeinden Palma, Calvià, Andratx und Llucmajor. Das gab das US-amerikanische Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwochvormittag (7.6.) bekannt. Demnach erfolgt der Startschuss um 9 Uhr. Einheimische wie Urlauber könnten dann auf die verschiedenen Dienste Taxi, Uber Comfort, Uber Van und VTC Premium zurückgreifen. In den kommenden Tagen soll der Dienst Comfort Reserve folgen, mit dem Buchungen bis maximal 90 Tage im Voraus möglich sind.

Uber hat bereits eigene Autos per Fähre auf die Insel gebracht, will aber auch mit der hiesigen Taxibranche zusammenarbeiten. Laut dem Unternehmen arbeiten in Spanien bereits 4.000 Taxifahrer mit der Uber-App und verdienen sich damit zusätzlich zu den Fahrten mit ihrer Taxilizenz noch Geld hinzu. Uber will eigene Fahrer auf Mallorca anwerben Neben den Taxifahrern will Uber aber auch einen eigenen Stamm an Fahrern auf Mallorca aufbauen. Im Internet finden sich Stellenanzeigen des Fahrdienstleisters, zehn Fahrer werden gesucht. Uber verlangt zwei Jahre Berufserfahrung und den Führerschein seit mindestens einem Jahr. Auch sollten noch sechs Punkte auf dem Punktekonto vorhanden sein. In Spanien hat jeder Führerscheinneuling 15 Punkte, bei gravierenderen Verstößen werden Punkte abgezogen. Die Taxifahrer auf der Insel können sich bis zum 31. August bei Uber anmelden, ohne eine Provision zahlen zu müssen. Dazu gibt es Prämienzahlungen für Taxifahrer, die weitere Fahrer empfehlen oder eine bestimme Anzahl von Routen in einer bestimmen Zeitspanne absolvieren. Der Dienst ist auf Mallorca gefragt, laut dem Unternehmen haben allein im Jahr 2022 mehr als 135.000 Nutzer der App erfolglos auf der Insel versucht, eine Fahrt über das Smartphone zu buchen. Wie genau darf Uber operieren? Noch unklar ist, ob Uber genauso wie herkömmliche Taxen operieren darf, sprich Fahrgäste, die am Straßenrand stehen, einsammeln und an den gewünschten Zielort bringen oder ob es beim gesetzlichen Verbot der Balearen-Regierung bleibt, die damit die Taxifahrer vor der Konkurrenz schützen möchte. Derzeit ist es lediglich möglich, derartige Fahrdienstleister zu nutzen, wenn die Fahrt mindestens 30 Minuten vor Antritt gebucht und bezahlt wird. Nun hat allerdings der Verfassungsgerichtshof in Madrid einen Einspruch des Obersten Gerichtshof gegen dieses Gesetz auf den Balearen zugelassen. Wann mit einem endgültigen Urteil zu rechnen ist, ist noch unklar.