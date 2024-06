Leserfragen: Meine kostenlose Rentner-Buskarte funktioniert nicht mehr – woran liegt das?

Guten Tag, hoffentlich können Sie mir bei einer leidigen Angelegenheit weiterhelfen. Ich wohne im Carrer Castanyetes in Port d’Andratx. Nur ein kleiner Teil der Straße ist beleuchtet, auf meiner Höhe ist es seit Jahren dunkel. Abends verunsichert mich das sehr. Beim Rathaus habe ich seinerzeit einen Beschwerdezettel ausgefüllt, ohne Antwort oder Erfolg. Wo oder wer wäre mein Ansprechpartner für dieses Anliegen? (Christine H., per E-Mail)

Im Prinzip sind Sie da beim Rathaus schon richtig aufgehoben. Die Beleuchtung ist Sache der Gemeindeverwaltung. Ich würde Ihnen empfehlen, noch einmal im Rathaus vorzusprechen. Die Bürgermeisterin Estefania Gonzalvo versprach zu ihrem Amtsantritt, vor allem auch ein Ohr für die Sorgen der ausländischen Mitbürger zu haben. Berufen Sie sich gerne darauf und melden Sie sich gerne noch einmal, wenn Sie nicht weiterkommen.

Aktike Standuhren

Wir sind auf der Suche nach einem Uhrmacher, der noch antike Standuhren reparieren kann. Hätten Sie einen Tipp? (Gudrun P., per E-Mail)

In Palma gibt es noch mehrere Geschäfte, die ältere Standuhren reparieren. Eine Anlaufstelle für Sie wäre beispielsweise „La casa de los carrillones“. Der Laden befindet sich in der Passatge Particular Joan XXIII, 6 in der Nähe der Plaça d’Espanya in Palma und ist unter der Telefonnummer 971-71 86 41 zu erreichen. Auch die Relojería San José im Osten der Stadt (Carrer d’Adrià Ferran, 44) widmet sich solchen Reparaturen, erreichbar unter 971-24 46 12.

Buskarte wird nicht mehr akzeptiert

Wir konnten bis vor Kurzem mit unserer Pensionista-Karte immer kostenlos mit dem Bus fahren. Auf einer Fahrt nach Santa Ponça wurde die Karte jetzt nicht mehr akzeptiert. Gibt es Infos darüber, warum das so ist? Und ob die Karte verlängert werden kann oder muss? (Manfred R., per E-Mail)

Nach Angaben aus dem für die Überlandbusse zuständigen Ministerium bei der Balearen-Regierung gab es keine Änderung bei den Nutzungsbedingungen der Karten. Allerdings ist zu beachten, dass die Senioren-Karten jeweils nach fünf Jahren ablaufen und dann erneuert werden müssen. Eventuell war das bei Ihnen ja der Fall.

