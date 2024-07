Parken in Palma: So wird die kostenpflichtige Parkzone erweitert

Die Stadtverwaltung von Palma schickt sich an, die ORA-Zonen auszuweiten. Diese geben Anwohnern die Möglichkeit, gegen eine niedrige jährliche Gebühr das Auto abzustellen. Auswärtige müssen hingegen ein Parkticket ziehen. In drei Phasen sollen die Zonen ausgebaut werden. Binnen drei Jahren sind dann viele Stellflächen in der Stadt kostenpflichtig.

Die Planung soll im September beginnen – dann wenn der Stadtrat das Vorhaben offiziell beschließen will. Danach müssen neue Parkautomaten gekauft und deren Software geprüft werden. In einer Infokampagne wird den Anwohnern erklärt, wann und wo sie nicht länger das Auto kostenlos parken können. Zwischen Januar und März 2025 sollen die ersten neuen ORA-Parkflächen dann nach und nach mit der blauen Farbe gekennzeichnet werden. Insgesamt 12.000 Stellplätze beinhaltet die Maßnahme.

Hier ist das Parken künftig kostenpflichtig

Dabei wird die derzeitige ORA-Zone, die sich rund um den Innenstadtring, den Avenidas, sowie in Cala Major erstreckt, Schritt für Schritt erweitert. In drei Phasen kommen Straßen in den Stadtvierteln Santa Catalina, Es Fortí, Camp Redó, Plaça de Toros, Son Oliva, Son Fortesa Sud, Pere Garau und Foners hinzu. Sobald die neue Umweltzone ZBE in der Innenstadt gilt – die Einführung ist für den 1. Januar 2025 geplant – werden dort die ORA-Parkplätze abgeschafft. Das Rathaus behält sich das Recht vor, künftig auch die Preise der einzelnen Zonen anzupassen.

Wann gilt die ORA in Palma?

Anwohner zahlen derzeit 24 Euro für den Parkausweis. Damit dürfen sie auf den blauen Stellflächen in ihrer jeweiligen Zone parken. Nachgewiesen wird das mit einem Sticker, der an die Windschutzscheibe geklebt wird. Die Parkscheine müssen jeweils nur montags bis freitags zwischen 9 und 14.30 Uhr sowie zwischen 16.30 und 20 Uhr gezogen werden, samstags zwischen 9 und 14.30 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist das Parken kostenlos.

