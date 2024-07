Die Busspur auf der Flughafenautobahn wird zeitweise für alle Autos geöffnet

Die sogenannte VAO-Spur auf der Flughafenautobahn Ma-19 auf Mallorca wird nun tatsächlich zu bestimmten Zeiten für den gesamten Verkehr geöffnet. Seit Mitte Juli stehen an der linken Spur der Autobahn zwischen dem Flughafen und der östlichen Stadteinfahrt von Palma Anhänger mit Leuchtaufschriften, die zu gewissen Zeiten die Spur für alle Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stellen. "Acceso libre" steht dann deutlich sichtbar angeschrieben.

Die spanische Verkehrsbehörde DGT hat damit auch dem Druck des Inselrats von Mallorca ein Stück weit nachgegeben. In der Inselinstitution wird seit dem Regierungswechsel hin zu einer Rechtsregierung unter der PP und Vox darauf hingewirkt, die Busspur komplett abzuschaffen.

Geöffnet zwischen 10 und 14 sowie zwischen 17 und 7 Uhr morgens

Ab sofort wird die VAO-Spur für alle Fahrzeuge montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr sowie zwischen 17 Uhr und 7 Uhr am nächsten Morgen freigegeben. Am Samstag, Sonntag und an Feiertagen ist die Spur 24 Stunden für alle Fahrzeuge geöffnet.

Sprich: Lediglich an Werktagen zwischen 7 und 10 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr bleibt die VAO-Spur für Autos mit einem Insassen gesperrt. Autos mit mindestens zwei Insassen, Motorräder, Busse, Autos mit Elektroantrieb oder auch Taxen durften die Spur ohnehin durchgängig benutzen.

PP wollte die Spur seit Beginn abschaffen

Die Öffnung der Spur für alle Verkehrsteilnehmer kam ein Stück weit überraschend: Ein Sprecher des Inselrats erklärte der MZ, dass die Entscheidung der DGT, die Spur teilweise zu öffnen, nicht mit den Institutionen auf Mallorca abgestimmt war. Seit ihrer Einführung im November 2022 war die VAO-Spur, die auf die vorherige Linksregierung zurückging, umstritten.

Vor den Regionalwahlen im Mai 2023 machte die konservative Volkspartei PP die Abschaffung der Spur zu einem zentralen Wahlkampfthema. Allerdings kann nur die DGT die Spur wieder abschaffen. Damit fällt die Entscheidung in die Zuständigkeit der spanischen Zentralregierung.