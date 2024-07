Teils über 5.000 Fahrzeuge pro Tag mehr als im Vorjahr: Auf diesen Straßen und Autobahnen auf Mallorca stehen Sie (fast) garantiert im Stau

An den verkehrsreichsten Punkten des Straßennetzes auf Mallorca, waren 2023 mehr als 5.000 Fahrzeuge pro Tag mehr unterwegs als noch im Jahr 2022. Das geht aus einer aktuellen Statistik (informe sobre la intensidad media (IMD)) des Inselrats hervor.

An den Zahlen zur Ringautobahn von Palma (Vía de Cintura) ist die steigende Verkehrsbelastung besonders gut erkennbar. Sie ist eine der am stärksten ausgelasteten Autobahnen ganz Spaniens. In dem Bereich, in dem der Verkehr dort am dichtesten ist (in der Nähe des Autobahndreiecks mit der Inca-Autobahn), wurden statt wie 2022 noch 177.015 Fahrzeuge pro Tag im Jahr 2023 183.317 gezählt, also 6.302 mehr.

Auch auf der Zufahrt nach Palma von der Flughafen-Autobahn (Ma-19) aus ist die Zahl von 113.889 auf 119.250 Fahrzeuge pro Tag angestiegen. Das sind 5.361 Fahrzeuge täglich mehr.

Auf Palmas Ringautobahn (vía cintura) ist das Verkehrsaufkommen besonders hoch. / Inselrat / DM

Ringautobahn (Vía de Cintura)

Rund um das Vergnügungszentrum Ocimax etwa ist Verkehrsdichte von 160.410 Fahrzeugen pro Tag im Jahr 2022 auf 166.506 (6.096 mehr) gestiegen. Auch auf dem Abschnitt, der der Ma-19 nach Llucmajor (Autopista de Llevant) am nächsten liegt, ist die Zahl der Fahrzeuge von 147.363 auf 153.153 angestiegen. 2023 gab es dort damit 5.790 mehr Fahrzeuge als 2022.

Ähnlich sieht es bei den anderen Hauptzufahrten nach Palma aus. Auf dem der Stadt am nächsten gelegene Abschnitt der Inca-Autobahn Ma-13 wurden im vergangenen Jahr 116.057 Fahrzeuge pro Tag gezählt, 2022 waren es noch 110.743.

Die Einmündung von der Autobahn aus Richtung Andratx (Ma-1) in die Ringautobahn wird mittlerweile ebenfalls noch stärker befahren. Hier hat der Inselrat im vergangenen Jahr 106.867 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Im Vorjahr waren es noch 101.975.

Welchen Teil haben zwei umstrittene Maßnahmen zur erhöhten Verkehrsdichte beigetragen?

Ausgerechnet auf den zwei Abschnitten, die am meisten von dem erhöhten Verkehrsaufkommen betroffen sind, der Vía de Cintura und der Flughafen-Autobahn, wurden zuletzt umstrittene verkehrstechnische Maßnahmen in die Praxis umgesetzt, nämlich die Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit (Vía de Cintura) und die Bus-VAO-Spur (Flughafen-Autobahn).

Die VAO-Spur am Eingang von Palma (von der Flughafen-Autobahn kommend). / B. Ramon

An anderen Stellen ist das Verkehrsaufkommen zwar weniger stark gestiegen, dennoch waren mehr Fahrzeuge unterwegs als noch im Vorjahr.

Auf dem ersten Abschnitt des zweiten Rings um Palma etwa ist die Zahl der Fahrzeuge pro Tag von 31.562 im Jahr 2022 auf 33.099 im Jahr 2023 gestiegen. Auf der Autobahn in Richtung Llucmajor ist ein Anstieg von 36.234 auf 37.937 zu verzeichnen.

Höhere Verkehrsdichte nicht nur rund um Palma

Auf der Inca-Autobahn Ma-13 wurde im Vergleich zu 54.284 Fahrzeugen pro Tag im Jahr 2022 im letzten Jahr ein Durchschnitt von 56.928 Fahrzeugen verzeichnet.

Auf der Manacor-Schnellstraße Ma-15 wurden, in der Nähe von Mallorcas zweitgrößter Stadt 33.035 (2022) beziehungsweise 34.648 (2023) Fahrzeuge gezählt.

Auch auf dem neuen Autobahnabschnitt der Ma-19 wischen Llucmajor und Campos ist die Zahl der Fahrzeuge von 23.698 auf 24.902 pro Tag angestiegen.

Rund um Sóller ist es in diesem Jahr schon mehrmals zu Verkehrschaos gekommen. Laut dem Inselrat ist die Verkehrsdichte auf der Straße ins Orangental in der Nähe des Sóller-Tunnels von durchschnittlich 19.649 Fahrzeugen pro Tag auf 20.612 angestiegen.

Vergleichsweise moderat ist der Anstieg der Verkehrsdichte auf anderen Straßen in touristischen Gebieten ausgefallen. Auf der Straße Manacor-Porto Cristo etwa sind täglich 24.738 Fahrzeuge unterwegs, auf der rund um Pollença 24.390. Auf der Autobahn kurz vor Andratx hat der Inselrat 31.954 Fahrzeuge täglich gezählt, auf der Landstraße kurz vor Capdepera 21.238.

Abonnieren, um zu lesen