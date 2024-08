Diese Strategien wenden Residenten an, um die vielen Staus auf Mallorca zu umgehen

Zumindest für Residenten und Einheimische ist es wohl keine große Überraschung: In einer aktuellen Statistik des Inselrats ist Palmas Ringautobahn Vía de Cintura Spitzenreiter unter den Hauptverkehrsknotenpunkten auf Mallorca, die man zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten besser meiden sollte. Am dichtesten ist der Verkehr dort in der Nähe des Autobahndreiecks mit der Inca-Autobahn. Dort wurden 2022 noch 177.015 Fahrzeuge pro Tag gezählt, 2023 waren es bereits 183.317. Das entspricht zwischen einem Fünftel und einem Viertel aller auf der Insel verkehrenden Fahrzeuge. Die Vía de Cintura ist spanienweit eine der am stärksten ausgelasteten Autobahnen.

Was die Studie vom Inselrat ebenfalls zeigt: Auch andernorts auf Mallorca wurde 2023 eine höhere Verkehrsdichte als noch 2022 gemessen. An der zweiten Stelle des Rankings mit den Durchschnittswerten zur höchsten Verkehrsdichte an Fahrzeugen pro Tag (siehe Grafik) rangiert mit 5.361 Fahrzeugen mehr als noch 2022 die Zufahrt nach Palma von der Flughafen-Autobahn (Ma-19) aus.

Einige Daten der aktuellsten Statistik des Inselrats als Grafik. / Consell de Mallorca

Mehr Pendler als Urlauber

Wer denkt, dass die vielen Urlauber mit ihren Mietwagen während der Hochsaison die Hauptverantwortlichen für die Blechlawinen sind, liegt falsch. Eine noch größere Rolle spielt der Pendlerverkehr. Da Palma die einzige Großstadt und das wirtschaftliche Zentrum der Insel ist, nehmen viele Arbeitnehmer den Berufsweg in die Balearen-Hauptstadt auf sich. Außerhalb der Schulferien kommen Eltern hinzu, die ihre Kinder im Einzugsgebiet von Palma in den Kindergarten oder die Schule bringen. Selbst für kleine Strecken nutzen viele Einheimische dafür das Auto.

Auf den zwei Abschnitten, die am meisten von dem erhöhten Verkehrsaufkommen betroffen sind, hatte der zuvor von einer Linkskoalition regierte Inselrat zwei verkehrstechnische Maßnahmen umgesetzt: die mittlerweile wieder zurückgenommene Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h auf der Vía de Cintura und die mittlerweile gelockerte Bus-VAO-Spur auf der Flughafen-Autobahn. Die Auswirkungen waren umstritten.

Nicht nur die Taxifahrer und Spediteure sind genervt

Nicht nur Taxifahrer und Spediteure, die viel Zeit auf Mallorcas Straßen verbringen, sind zunehmend genervt. Auch viele Residenten, die sich auf ihrem Arbeits- oder Nachhauseweg durch die Staus kämpfen, müssen sich Strategien zurechtlegen, um nicht in der Blechlawine zu versinken.

Auch die VAO-Spur am Eingang von Palma sorgte zuletzt für Staus. / DM

40 Minuten früher zur Arbeit

Da wäre zum Beispiel Elena González, die in Sa Cabana (Marratxí) lebt und bei ihrer fünf Kilometer entfernten Arbeitsstätte in Palmas Gewerbegebiet Son Rossinyol frühestens um 7.30 Uhr anfangen kann zu arbeiten. Sie ist trotzdem 40 Minuten früher dort. „Um beim Übergang zwischen der Inca-Autobahn zur Vía de Cintura nicht in den Stau zu geraten, gehe ich um 6.40 Uhr aus dem Haus. Wenn ich auch nur fünf Minuten später wegkomme, brauche ich für den Arbeitsweg statt fünf Minuten bis zu einer halben Stunde“, sagt die Mallorquinerin. Stattdessen vertreibt sie sich die Zeit vor Arbeitsbeginn lieber mit Zeitunglesen oder Kaffeetrinken.

„Das ist allemal besser, als mich tagtäglich über den Stau aufregen zu müssen“, findet die 40-Jährige. Auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, würde den Arbeitsweg deutlich verlängern. Und mit dem Fahrrad zu fahren, mache ihr Angst. „Die Autofahrer hier fahren wie die gesenkten Säue“, sagt sie, obwohl es nur selten zu Unfällen kommt.

Vor der Arbeit zum Sport

Nicole S. haben ihre Vorgesetzten schon im Bewerbungsgespräch für ihre Stelle als zahnmedizinisches Fachangestellte in Illetas vor dem Verkehrschaos auf der Insel gewarnt. Einen Monat hat es gedauert, bis sich die deutsche Neu-Auswanderin an den immer wieder stockenden Verkehr auf der Strecke von Arenal aus dorthin und zurück gewöhnt hat. „Ständig so viele Autos um mich herum zu haben, war echt ein Kulturschock“, sagt sie.

Mittlerweile steht sie zweimal pro Woche um 5.40 Uhr auf, um um 7 Uhr an ihrem Fitnessstudio in Porto Pi zu sein. Um diese Uhrzeit schafft sie die knapp 30 Kilometer lange Strecke in Rekordzeit. Nach dem Training geht es dann zur Arbeit. „Zwischen Porto Pi und Illetas stehe ich dann meistens nicht im Stau“, so die Braunschweigerin. Die 50 Minuten, die sie an anderen Tagen teils für die ganze Strecke braucht, seien ihre persönliche Schmerzgrenze. Um die Strecke etwa mit einem Motorrad zu bewerkstelligen, sei sie ihr zu weit. „Mit dem Bus bräuchte ich für die einfache Strecke eineinhalb Stunden“, sagt Nicole S.

Palmas Ringautobahn Vía de Cintura gehört spanienweit zu den Straßen mit der höchsten Verkehrsdichte. / Bosch

Nach der Arbeit zum Strand

Für Sara Solfiti, die erst gegen 10 Uhr von Palmas aus zu ihrer Arbeitsstätte in Andratx aufbricht, läuft der Verkehr auf der Hinfahrt meist flüssig. In einer halben Stunde ist sie am Ziel. „Das Problem ist die Rückfahrt. Gegen 18.15 Uhr ist auf Höhe der Ausfahrt Cala Major derzeit immer Stau, und ich würde für die insgesamt 30 Kilometer lange Strecke locker 15 bis 20 Minuten länger brauchen“, erzählt die Madrilenin, die erst seit zwei Monaten auf der Insel lebt. Um keine Lebenszeit zu verschwenden, geht die Galeristin aktuell nach der Arbeit fast immer an den Strand, in Sant Elm oder Peguera, oder in der Nähe von ihrer Arbeit einkaufen. „Sachen aus dem Kühlregal oder Gefrierschrank kann ich dann aber nicht kaufen“, sagt sie. Wie sie sich im Winter die Zeit vertreiben wird, weiß sie noch nicht.

In Madrid sei das Metro- und Zugnetz gut ausgebaut. „Das vermisse ich hier, vor allem in Richtung Andratx. Palma ist deutlich kleiner als Madrid. Angesichts dessen finde ich es krass, wie viele Staus es drumherum gibt.“

Wohnort wechseln?

Als Vertriebsberater für medizinische Produkte ist Esteban Oliveras tagtäglich zu verschiedenen öffentlichen Krankenhäusern und privaten Zentren auf der ganzen Insel unterwegs. Jeden Tag verbringe er drei bis vier Stunden auf den hiesigen Straßen, sagt er. Oft muss er auch von seinem Zuhause in Pórtol (Marratxí) in sein Büro in Palmas Stadtteil Ciutat Jardí oder bringt seine Kinder in die Privatschule nach Palma. „Ob Winter, Sommer, ob es regnet oder nicht: Ich stehe jeden Tag im Stau. Für den Weg zur Schule brauche ich im Winter fast 40 Minuten“, sagt er.

Zuletzt hat Oliveras mit seiner Partnerin daher immer wieder über einen Wohnortwechsel in Richtung Palma nachgedacht. Doch das Landleben aufzugeben, würde nicht nur ihm, sondern vor allem seinen Kindern schwerfallen. „Wenn sie bei Freunden in Palma zu Besuch sind, sagen sie oft, dass sie nicht in einer Wohnung leben wollen. Sie wollen auf der Straße herumrennen oder Schnecken sammeln“, so der Familienvater. Das Im-Stau-Stehen hingegen würden sie dafür in Kauf nehmen. „Wir würden unseren kompletten Lebensstil ändern – und das nur wegen der Staus“, sagt Oliveras.

