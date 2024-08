Zwei Busse brennen innerhalb weniger Tage auf Mallorca: Stadtverwaltung zieht zwölf Fahrzeuge aus dem Verkehr

Die Stadtverwaltung von Palma hat zwölf EMT-Stadtbusse aus dem Verkehr gezogen, nachdem in weniger als einer Woche zwei der Fahrzeuge in Brand geraten sind. Die Feuer waren in zwei Bussen desselben Modells und des selben Alters ausgebrochen. Der erste Vorfall ereignete sich am Sonntag (18.8.) auf der Ringautobahn von Palma in der Nähe des Gefängnisses, der zweite am Mittwochmittag (21.8.) vor dem Einkaufszentrum El Corte Inglés auf den Avenidas. Bei den beiden Bränden war niemand zu Schaden gekommen. Die Verantwortlichen der EMT beriefen allerdings am Mittwochnachmittag eine Krisensitzung ein, um die Ereignisse zu analysieren.

Der Bus vor dem Corte Inglés brannte nicht aus. / Xavier Peris

Die zumindest temporäre Stilllegung der zwölf Busse wird sich nach Angaben des Stadtrats für Mobilität und EMT-Präsident Toni Deudero Auswirkungen auf die Fahrpläne auswirken. „Wir sind uns bewusst, dass mit der Entscheidung, den Dienst dieses Fahrzeugmodells einzustellen, die täglichen Frequenzen reduziert werden, was zu einer Verringerung des Dienstleistungsangebots führt“, räumte er ein. Konkret geht es um zwölf Gelenkbusse der Marke Scania. Sie sind 18 Meter lang, wurden im Oktober 2020 in Dienst gestellt und haben alle praktisch dieselbe Kilometerzahl auf dem Tacho.

Vor allem die Verbindungen für die Einheimischen aufrechterhalten

Man prüfe, so Deudero, alternative Beförderungsmöglichkeiten für die Fahrgäste, um die Auswirkungen der Stilllegung der Busse möglichst gering zu halten. Konkreter wurde Deudero in der Pressemitteilung nicht. Vorrangig solle darauf geachtet werden, den Service in den Stadtvierteln nicht zu beeinträchtigen. Die „eher von Urlaubern genutzten Linien" sollen "so weit wie möglich angepasst werden“. Bisher ist nicht bekannt, welche Linien gemeint sind und wie die Anpassung aussehen könnte.

Der Bus auf der Ringautobahn war am Sonntag in Brand geraten. / DM

Deudero erinnerte daran, dass die Umstände der beiden Feuer sich sehr ähnelten: „Es ist außergewöhnlich, dass diese Ereignisse wiederholt auftreten und die Sicherheit der Bürger direkt gefährden“, betonte der Stadtrat. Derzeit sind bis zu 27 Fahrzeuge in Palma auf den Straßen unterwegs, die ähnlich gebaut sind.

Experten analysieren die Busse und die Brandursache

Diese Busse sollen genau unter die Lupe genommen werden, auch wenn es sich nicht um genau dieselbe Marke und dasselbe Modell handelt. Techniker von Scania, Experten und Fachleute aus den EMT-Werkstätten wollen darüber hinaus in den kommenden Tagen die Ursachen der Brände analysieren. „Die Feuer könnten auf Materialermüdung zurückzuführen sein“, sagte Deudero.

Der ausgebrannte Bus auf der Ringautobahn. / DM

Bereits in früheren Jahren sorgten mehrfach Brände in Bussen auf Mallorca für Aufsehen. Speziell im Sommer 2016 gab es innerhalb von kurzer Zeit drei Feuer sowohl in EMT-Stadtbussen als auch TIB-Überlandbussen. Auch deshalb hatte die Stadtverwaltung im Dezember 2018 beschlossen, 100 neue Stadtbusse zu kaufen. Die Flotte war in die Jahre gekommen.