Zug auf Mallorca entgleist: Große Verspätungen und schlechte Kommunikation verärgern die Fahrgäste

Zwischenfall im Zugverkehr auf Mallorca: Am Mittwochvormittag (30.7.) ist gegen 10.15 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Marratxí ein Zug entgleist. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten. Allerdings kommt es seither zu größeren Verspätungen, da nur ein Gleis benutzt werden kann. Betroffen sind sowohl die Verbindungen zwischen Palma und Sa Pobla als auch die zwischen Palma und Manacor in beiden Richtungen. Zwischenzeitlich kam es im Laufe des Morgens zudem zu Problemen bei der Oberleitung, diese konnten allerdings schon behoben werden.

Passagiere nicht informiert

Neben den Verzögerungen von bis zu zwei Stunden kritisierten die Fahrgäste die mangelnde Kommunikation der Betreibergesellschaft SFM. Ein Passagier erklärte, sein Zug habe anderthalb Stunden am Bahnhof von Santa Maria gestanden, ohne dass die Passagiere darüber informiert wurden, warum es nicht weiterging.

Der Vorfall fällt in eine Zeit, in der der öffentliche Nahverkehr durch den unbefristeten Streik bei den Überlandbussen ohnehin schon am Limit ist. /pss