In diesem kleinen Küstenort sind Urlauber im Wohnwagen noch willkommen auf Mallorca

Wohnwagen sind auf Mallorca in der Regel nicht allzu gern gesehene Gäste. Unabhängig, ob es sich um Urlauber oder Menschen handelt, die sich keine Wohnung leisten können oder wollen. Son Serra de Marina bricht nun mit dieser Tendenz und führt einen neuen Parkplatz ein.

Der Küstenort im Norden Mallorcas eröffnete am Donnerstagabend (31.7.) die neue Abstellfläche. 22 Wohnwagen finden dort einen Stellplatz, der online über die App TripStop reserviert und bezahlt werden muss. 16 Euro pro Tag kostet das. Dafür gibt es Leitungswasser, das in die Tanks gefüllt werden kann. Das Abwasser kann entsorgt werden. Und über einen Stromanschluss können die Batterien aufgeladen werden.

Endlich eine legale Alternative für Camper

Und schlichtweg auch einfach die Ruhe, einen legalen Stellplatz gefunden zu haben. Son Serra de Marina erhofft sich dadurch, auch in der Nebensaison ein paar Wohnmobilurlauber anziehen zu können. Es ist nach Muro der zweite Stellplatz auf Mallorca.

Campingplätze sind auf Mallorca rar gesät. Palmas Bürgermeister Jaime Martínez hatte in den vergangenen Monaten immer wieder hart gegen die Wohnmobile geschossen. Ihm ging es dabei eher um die Menschen, die darin wohnen. Das sei eine unmenschliche Art, so der Bürgermeister, dem ein komplettes Wohnmobil-Verbot in der Stadt vorschwebte. Nur durch lautstarke Proteste der Camper konnte er zur Vernunft gebracht werden.

Schließlich sind es nicht wenige Menschen, die wegen der Wohnungsnot Zuflucht in den Wohnwagen finden. Auf dem Parkplatz des Schwimmbades Son Hugo oder im Stadtviertel Son Malferit - in der Nähe des Sportkomplexes Germans Escalas - haben sich regelrechte Wohnwagensiedlungen gebildet. Die Dauercamper nutzen die Duschen und Toiletten der öffentlichen Sporteinrichtungen. Ein Solarpanel versorgt sie in der Regel mit Strom.

