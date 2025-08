Busfahren auf Mallorca wieder möglich: Der Streik ist offiziell vorbei

Nach zwei Wochen des Chaos an den Haltestellen ist der Streik der Überlandbusfahrer vorbei. Das ergab die Ratifizierung des Abkommens mit der Arbeitgeberseite am Freitagabend (1.8.). Die Tib-Busse sollten nun wieder problemlos nutzbar sein.

Bei der Abstimmung gab es seitens der Angestellten keinerlei Einsprüche gegen die Inhalte des neuen Tarifvertrags. Am kommenden Dienstag sollen die neuen Bedingungen veröffentlicht werden. Der Arbeitgeberverband hatte bereits eine Vorschau auf die geänderten Aspekte geliefert:

Was sich die Busfahrer erkämpft haben

Die Einigung umfasst Lohnerhöhungen von fünf Prozent im Jahr 2025, drei Prozent im Jahr 2026 sowie die Inflationsrate plus 0,5 Prozent für 2027 und 2028. Zudem ist vorgesehen, dass der Urlaub künftig auf Basis von Werktagen (statt Kalendertagen) berechnet wird. Gleichzeitig wird die Urlaubsdauer erhöht. Darüber hinaus werden Verbesserungen bei der Arbeitszeitregelung und den Ruhezeiten eingeführt.

Monatelange Verhandlungen enden somit

Die Gewerkschaft Sati hatte Mitte Juli zum Streik aufgerufen, nachdem monatelange Verhandlungen mit den Arbeitgebern keine Einigung gebracht hatten. Zunächst wurde an drei versetzten Tagen gestreikt. Seit dem 25. Juli galt ein unbefristeter Streik. Während es am ersten Streiktag teilweise zu gewalttätigen Zwischenfällen kam, verlief die Arbeitsniederlegung weitgehend friedlich. Allerdings kam es zu langen Wartezeiten. Für die gesamte Streikdauer war ein Mindestbetrieb von 60 Prozent festgelegt worden. Der reichte jedoch kaum aus. An vielen Haltestellen kam es zu langen Warteschlangen. Die vereinzelten Busse konnten nicht alle Passagiere aufsammeln. Kritisch wurde es am Cap de Formentor, wo die Passagiere die Abfahrt des Busses blockierten, da es die letzte Möglichkeit des Tages war, vom Leuchtturm wieder wegzukommen.

