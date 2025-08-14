Busfahren auf Mallorca: Alles, was Sie als Urlauber und "Einsteiger" wissen müssen

Sie möchten auf Mallorca keinen überteuerten Mietwagen leihen und stattdessen lieber den Bus nutzen wie die Einheimischen? Das ist erst einmal eine gute und umweltfreundliche Entscheidung. Da sich gerade in der Hochsaison immer wieder die gleichen Szenen mit verwirrten Urlaubern beobachten lassen, die nicht genau Bescheid wissen, wie das auf der Insel funktioniert mit dem Busfahren, finden Sie hier die wichtigsten Infos im Überblick.

Die Flughafen-Buslinie A1 und ihre Tücken

Die Flughafen-Buslinie der EMT (also Palmas Verkehrsbetrieben) ist die A1. Und sie hat im Gegensatz zu anderen Bussen einige Besonderheiten.

Zunächst einmal gilt hier ein anderer Tarif: Eine Fahrt vom Flughafen nach Palma oder umgekehrt kostet 5 Euro (Residenten mit entsprechenden Karten, etwa der tarjeta ciudadana, können den öffentlichen Nahverkehr ohnehin kostenlos nutzen).

Bezahlt wird – wie bei allen Stadtbussen – bar beim Einsteigen. Die Busfahrer akzeptieren maximal 10-Euro-Scheine, nehmen Sie also genügend Kleingeld mit!

. Die Busfahrer akzeptieren , nehmen Sie also genügend Kleingeld mit! Was oft für Verwunderung sorgt: Die Linie A1 dient ausschließlich der Beförderung vom und zum Flughafen. Das bedeutet einerseits: Auch wenn der Bus bei GoogleMaps als mögliche Option angezeigt wird, um innerhalb der Stadt von A nach B zu kommen - Sie dürfen nicht einsteigen, wenn der Bus gerade vom Airport kommt und zwischendurch stoppt, um Passagiere aussteigen zu lassen ("Sólo descarga", hört man mitunter die Busfahrer zur Erklärung brummen. Also: "Hier wird nur ausgeladen.") Andererseits heißt es: Auf der Fahrt hin zum Flughafen dürfen Sie unterwegs nicht aussteigen, auch wenn der Bus natürlich an weiteren Haltestellen stoppen wird, um neue Fahrgäste einsteigen zu lassen.

EMT oder TIB?

Grundsätzlich sollten Sie wissen, dass es zwei verschiedene Arten von Bussen auf Mallorca gibt, die nach unterschiedlichen Spielregeln funktionieren. Mit den weiß-blau-grünen Bussen der EMT bewegen Sie sich im Stadtgebiet von Palma. Die rot-gelben Überlandbusse des TIB hingegen befördern Sie inselweit von Ort zu Ort. Beide Verkehrsbetriebe haben ihre eigene Website, über die man sich relativ benutzerfreundlich und auf mehreren Sprachen informieren kann: emtpalma.cat und tib.org.

Die Plaça d’Espanya ist der Hauptknotenpunkt für den Busverkehr – und beim ersten Besuch etwas unübersichtlich. / Bernardo Arzayus

Wie fahre ich in Palma mit dem Bus der EMT?

Wenn Sie innerhalb von Palma mit dem Bus fahren wollen, sollten Sie folgende Dinge wissen:

Fixe Busfahrpläne , die verlässlich wie ein Uhrwerk sind, gibt es in diesem Sinne nicht. Wenn Sie Zeit mitbringen, können Sie sich also entspannen und einfach den nächsten Bus nehmen, der gerade kommt. Auf GoogleMaps ist bei den Zeitangaben in jedem Fall kein Verlass!

Wenn Sie ein wenig planen wollen, sollten Sie sich am besten die EMT-Palma-App herunterladen. Davon gibt es seit Februar 2025 eine neue Version, die wesentlich besser funktioniert als die alte App, und die verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bietet. Die wahrscheinlich praktischste: Über die Lupe lässt sich eine Karte von Palma öffnen, auf der die Bushaltestellen markiert sind – diese haben übrigens Nummern. Tippen Sie darauf, bekommen Sie in Echtzeit angezeigt, wann die Busse welcher Linie als nächstes abfahren. Wenn Sie eine Haltestelle häufiger nutzen, können Sie deren Nummer auch direkt eingeben, um zum selben Ergebnis zu gelangen.

Um herauszufinden, wie Sie überhaupt an Ihr gewünschtes Ziel kommen, gibt es zwar in der App einen Routenplaner, aber dieser hat noch einige Schwachstellen. Er funktioniert nämlich am besten, wenn Sie die Namen oder Nummern der Haltestellen bereits kennen. Für eine erste Recherche können Sie daher auch GoogleMaps verwenden – um zu sehen, wie Sie eigentlich fahren müssen und wo sich die richtige Haltestelle in Ihrer Nähe befindet. Im zweiten Schritt tippen Sie die (auch bei Google angezeigte) Haltestellennummer in der App ein, um herauszufinden, wie lange Sie warten müssen. Natürlich gibt es bei vielen Haltestellen zu diesem Zweck auch Anzeigetafeln, aber diese konzentrieren sich vor allem aufs Zentrum.

Ein Einzelticket kostet immer 2 Euro (außer zum Hafen oder zum Flughafen), egal wie weit Sie fahren – Sie müssen den Busfahrern also kein konkretes Fahrtziel nennen. Zum Busfahrer sagen Sie einfach: "Un billete, por favor." Die einzige Rabattmöglichkeit haben Sie durch ein Zehnerticket zum Preis von 15 Euro.

In den EMT-Bussen können Sie nur bar und NICHT mit Ihrer Bankkarte bezahlen.

Der Einstieg ist vorne, der Ausstieg hinten – wer sich nicht daran hält, muss mit unwirschen Rügen seitens der Busfahrer rechnen.

Wie nutze ich auf Mallorca die Überlandbusse des TIB?

Wenn Sie von Palma aus andere Orte auf der Insel besuchen wollen, sollten Sie dies beachten:

Die Überlandbusse des TIB sind rot-gelb und fahren an der Plaça d'Espanya ab. / Bernardo Arzayus

Der zentrale Busbahnhof ist die Estació Intermodal an (bzw. unterhalb) der Plaça d'Espanya. Mit der Rolltreppe fahren Sie nach unten und finden dort eine übersichtliche Anzeigentafel mit den nächsten Abfahrten vor.

Im Gegensatz zu den EMT-Bussen kann man sich bei den TIB-Bussen auf die festen Fahrpläne verlassen. Die finden Sie ganz einfach auf der Website, die sich auch auf Deutsch einstellen lässt, zum Herunterladen.

Der Fahrpreis richtet sich hier nach Tarifzonen, ist aber in der Regel sehr günstig. Vor allem, wenn Sie auf die richtige Art und Weise bezahlen, nämlich in diesem Fall nicht in bar.

Die günstigste Methode ist, eine Bankkarte zu nutzen: Diese halten Sie beim Einsteigen vorne und – ganz wichtig – auch beim Aussteigen hinten an das Lesegerät im Fahrzeug. Wer Letzteres verschwitzt, muss 30 Cent "Strafe" bezahlen. Wenn Sie zu mehreren unterwegs sind, nutzen Sie am besten eine einzige Bankkarte und halten diese einmal pro Fahrgast an das Lesegerät. Das gibt noch einmal zusätzlichen Rabatt.

Extra-Tipp: Gerade im Sommer werden die TIB-Busse oft ordentlich mit Klimaanlagen heruntergekühlt. Nehmen Sie sich besser etwas Leichtes zum Überziehen mit, um sich nicht zu erkälten.

