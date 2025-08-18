Umweltzone in Palma: 150 Autos am Tag bekommen Sanktion

Seit dem 1. Juli ahndet die Stadt Palma Verstöße gegen die neue Umweltzone (Zona de Bajas Emisiones, ZBE) im Stadtzentrum – und es kommen immerhin durchschnittlich 150 Bußgelder pro Tag zusammen. Die Strafe für das Einfahren in die Umweltzone innerhalb der Avenidas in Palma beträgt 200 Euro. Betroffen sind ältere, besonders emissionsintensive Fahrzeuge ohne gültige Umweltplakette.

Täglich befahren rund 42.000 Fahrzeuge die Umweltzone – nur etwa 0,38 Prozent davon verstoßen gegen die Regelung. Zuvor, im ersten Halbjahr, lag die Quote bei 1,8 Prozent. Damals war die Einfahrt allerdings noch nicht strafbar. Die nun eingesetzten Kameras zur automatischen Kennzeichenerfassung zeigen offenbar Wirkung.

Sanktionsverfahren dauert mehrere Wochen

Noch dürfen allerdings nur wenige Autofahrer eine formelle Sanktionsmitteilung erhalten haben, da das Verwaltungsverfahren – von der Erfassung durch die Kameras bis zur Zustellung über die Verkehrsbehörde DGT – mehrere Wochen dauern kann. Die Umweltzone gilt für alle Benziner, die vor Januar 2001 und Diesel-Fahrzeuge, die vor Januar 2006 zugelassen wurden. Sie machen nur noch rund 4 Prozent des Fahrzeugbestands auf Mallorca aus.

Von den täglich einfahrenden Autos nutzen etwa 14.000 eines der Parkhäuser in der Zone – beispielsweise an der Plaza de los Patines. Die ZBE wird stufenweise verschärft: Ab 2027 dürfen nur noch Fahrzeuge mit den Emissionsklassen C, ECO oder 0 in das Gebiet fahren. Ab 2030 werden nur noch ECO- und emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen.

Eine sichtbare Plakette am Fahrzeug ist nicht verpflichtend – ausschlaggebend ist die Umwelteinstufung des Autos bei der Verkehrsbehörde. Diese kann online über autorisierte Stellen wie pegatinas-dgt.com eingesehen werden. Dort einfach das Kennzeichen eingeben und mit dem Klick auf "Buscar matrícula" wird die entsprechende Einstufung ausgespuckt.

Abonnieren, um zu lesen