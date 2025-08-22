Rekord im Sóller-Tunnel – über 18.000 Fahrzeuge an nur einem Tag

Der Besucherandrang im Tramuntana-Dorf Sóller lässt nicht nach – und pulverisiert Rekorde. Wie der Inselrat am Donnerstag (21.8.) bekanntgab, durchquerten am 24. Juli insgesamt 18.555 Fahrzeuge den Tunnel, der die Gemeinde mit Palma verbindet. 9.397 Fahrzeuge fuhren in Richtung Orangental, 8.758 in die Gegenrichtung.

Der Grund für das hohe Verkehrsaufkommen war die so genannte "Operation Wolke". So bezeichnet man auf Mallorca Tage (vornehmlich in der Hauptsaison), an denen der Himmel bewölkt ist und es die Urlauber entweder nach Palma oder eben nach Sóller zieht. Der 24. Juli war so ein Tag. Das Verkehrsaufkommen war so groß, dass der Tunnel zeitweise gesperrt werden musste, da die vielen Fahrzeuge ein Sicherheitsrisiko in den rund drei Kilometer langen Röhren unterhalb der Berge darstellten.

Besucherandrang sorgt für Debatten

Die Beliebtheit von Sóller bei den Mallorca-Urlaubern ist in den Jahren nach der Pandemie konstant angestiegen. Im Vorjahr lag das Maximum an Fahrzeugen, die innerhalb von 24 Stunden den Tunnel durchquerten, bei rund 16.000. Der große Besucherandrang ist seit längerem Gegenstand von Debatten. Die Einheimischen beklagen den quasi konstanten Verkehrskollaps, der weit über die Sommersaison hinausgeht. Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Verkehrs trugen bislang wenig Früchte.

Zumal die vielen Besucher nicht unbedingt dazu führen, dass die Wirtschaft in der Gemeinde brummt. Erst vor wenigen Wochen beklagten zahlreiche Gastwirte in Port de Sóller, dass die Terrassen in diesem Sommer leer bleiben. Zu den Gründen für diesen Umstand gab es ebenfalls erhitzte Debatten. Viele machten die hohen Preise in der Gastronomie dafür verantwortlich. Andere argumentierten, die Proteste gegen die negativen Auswirkungen des Massentourismus auf Mallorca könnten ein Grund für das Ausbleiben von Restaurantgästen sein. Ob sich das letztere Argument angesichts der Rekorde im Sóller-Tunnel hält, ist allerdings fraglich.

