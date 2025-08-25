Neue Kameras messen, wie voll die Parkplätze am Es Trenc sind

Neue Hilfsmittel im Kampf gegen die Überfüllung auf Mallorca: Die Balearen-Regierung hat im Naturpark Es Trenc–Salobrar neue Kamerasysteme installiert, um die Auslastung des Parkplatzes sa Barralina in Ses Covetes in Echtzeit zu überwachen. Parallel wird daran gearbeitet, auch den nahegelegenen Parkplatz na Tirapel mit Sensoren auszustatten.

Die Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Strategie, mit der die Landesregierung die Besucherströme in empfindlichen Naturräumen besser steuern und so den ökologischen Druck auf diese Gebiete reduzieren will. Das teilte das balearische Wirtschaftsministerium mit. Das Projekt wurde von der dem Ministerium angeschlossenen Agentur für Digitalisierung, Cybersicherheit und Telekommunikation (IB Digital) entwickelt.

Daten in Echtzeit

In Ses Covetes kommen zwei unterschiedliche Kameratypen zum Einsatz, die mithilfe verschiedener Bilderkennungsverfahren die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge erfassen. So sollen präzise Daten in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden, mit denen sich die Zufahrt von Fahrzeugen effizient lenken lassen.

Bereits am 28. Juni wurden die Parkplätze im Naturpark Mondragó – konkret in s'Amarador und ses Fonts de n'Alís – mit einem ähnlichen System ausgerüstet. Beide Vorhaben gelten als Testlauf, um derartige Technologien künftig auf weitere Schutzgebiete der Inseln auszuweiten und so aktiv gegen die Überfüllung einzelner Orte und Gebiete anzugehen.

Europäisches Vorbild

Vor allem soll in empfindlichen Arealen eine Überlastung durch Fahrzeuge verhindert werden. Zugleich soll die Besuchererfahrung verbessert und der Tourismus nachhaltiger gestaltet werden. Langfristig wollen sich die Balearen damit als europäisches Vorbild für den intelligenten Einsatz von Technologie im Umwelt- und Tourismusmanagement positionieren.