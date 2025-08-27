Frontalzusammenstoß bei Puigderrós: Brite bog falsch ab, Biker schwer verletzt
Die Abzweigung im Süden von Mallorca gilt als gefährlich – nun wurde ein Motorradfahrer bei einem Crash mit einem britischen Pkw-Fahrer schwer verletzt
Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag (26.8.) auf der Landstraße Ma-6014 bei Puigderrós im Süden von Mallorca schwer verletzt worden. Nach Angaben des Online-Portals "Crónica Balear" prallte die Triumph Tiger 1200 des Opfers frontal mit einem Pkw zusammen, nachdem der britische Autofahrer beim Einbiegen aus der Wohnsiedlung Puigderrós in Richtung Palma die Fahrspur verwechselt und auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Unfallstelle mit einer Einfädelspur gilt ohnehin als tückisch: Wer sich hier beim Abbiegen vertut, hat kaum eine Chance, den Fehler zu korrigieren
Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Motorradfahrer von seinem Fahrzeug, der dadurch mehrere Brüche erlitt. Zwei Beamte der Nationalpolizei, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, sowie ein freiwilliger Helfer des Zivilschutzes von Llucmajor leisteten Erste Hilfe, bevor Rettungskräfte eintrafen.
Pkw prallte gegen eine Mauer
Der Mann wurde von einem Notarztteam des SAMU 061 stabilisiert und anschließend in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Der britische Fahrer verlor nach der Kollision ebenfalls die Kontrolle und prallte gegen eine Mauer. Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde in ein Privatkrankenhaus eingeliefert.
Durch die Straßensperre am Unfallort kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. /slr
