"Erpressung" von Ryanair? Die Airline streicht fünf Verbindungen ab dem Flughafen Mallorca

Der Flughafen Mallorca, an dem Ryanair 25 Prozent aller Flüge abwickelt, verliert die Verbindungen der Billig-Airline zu den Flughäfen Santiago, Vigo, Jerez, Valladolid und Tenerife Norte. Zudem wird die Frequenz der Flüge nach Santander, Saragossa, Asturien und Vitoria reduziert.

Die Fluggesellschaft hat am Mittwoch (3.9.) eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie eine Reduzierung ihrer Flüge in Spanien für den Winter 2025 um 41 Prozent sowie konkret auf den Kanarischen Inseln um 10 Prozent ankündigt. Dies führe zu einem Verlust von mehr als einer Million Sitzplätzen im Winter. Der Schritt der Airline ist eine Reaktion auf die "überhöhten und wenig wettbewerbsfähigen Flughafengebühren von 6,62 Prozent, die Aena erhebt".

Konsequenzen für Flughäfen in Spanien

Ryanair schließt in der Konsequenz seine Basis in Santiago de Compostela. Alle Flüge nach Vigo (ab 1. Januar 2026) und Tenerife Norte (ab Beginn des Winters 2025) werden eingestellt. Die Flughäfen von Valladolid und Jerez werden während des Winters 2025 geschlossen. Außerdem wird die Kapazität an vier weiteren Regionalflughäfen reduziert: Saragossa (- 45 Prozent), Santander (- 38 Prozent), Asturien (- 16 Prozent) und Vitoria (- 2 Prozent).

Der Flughafen Mallorca entgeht zwar selbst direkten Kürzungen, ist aber von den Verbindungen zwischen Destinationen in Spanien betroffen, die die Gesellschaft in diesem Winter nicht mehr bedienen wird.

Fluggäste vor dem Ryanair-Schalter am Flughafen Palma. / Manu Mielniezuk

Ryanair beklagt "übermäßige Erhöhung" der Gebühren

Eddie Wilson, CEO von Ryanair, erklärte, die Entscheidung von Aena, "die ohnehin schon wenig wettbewerbsfähigen Flughafengebühren" im kommenden Jahr zu erhöhen, sei "der jüngste Beweis dafür, dass der monopolistische Flughafenbetreiber kein Interesse daran hat, den Verkehr an spanischen Regionalflughäfen zu entwickeln, und sich einfach darauf konzentrieren will, aus den wichtigsten Flughäfen des Landes Rekordgewinne zu erzielen".

"Diese übermäßige Erhöhung – die höchste seit mehr als einem Jahrzehnt – bedeutet", so argumentierte er, "dass der Großteil der Kapazitäten von Ryanair für den Winter 2025 in den spanischen Regionen aus Spanien abgezogen wird und zu effizienteren Flughäfen verlagert wird, die den Verkehr entwickeln wollen, insbesondere nach Italien, Marokko, Kroatien, Schweden und Ungarn."

Laut Eddie Wilson sind Aena und die Regierung "verpflichtet, den Regionen ihre langfristige Strategie für die Regionalflughäfen Spaniens zu erläutern, da ihr Missmanagement direkt zum Verlust lokaler Arbeitsplätze, von Konnektivität und Investitionen beiträgt, was zum Verlust von etwa 2 Millionen Ryanair-Sitzplätzen in ganz Spanien führt", betonte er. "Wir können eine kontinuierliche Investition an Flughäfen, deren Wachstum durch überhöhte und wenig wettbewerbsfähige Gebühren blockiert wird, nicht rechtfertigen."

Aena erwidert: "Ein weiteres Kapitel der Ryanair-Erpressung"

Ganz anders blickt indes der Flughafenbetreiber Aena auf den Sachverhalt. Dessen Präsident und CEO, Mauricio Lucena, bezeichnete die Strategie von Ryanair, das Sitzplatzangebot in Spanien für diesen Winter im Vergleich zu 2024 um 16 Prozent zu reduzieren, als "Erpressung". "Ich glaube, wir haben heute ein weiteres Kapitel der sprichwörtlichen Strategie von Ryanair erlebt, nicht nur Aena, sondern auch die spanischen Steuerzahler zu erpressen", sagte Lucena in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Efe.

"Das Ziel von Ryanair seit vielen Jahren ist es, dort, wo sie operiert und sich bereits etabliert hat, zu versuchen, dass die Steuerzahler, sei es über die spanische Regierung, die Regionalregierungen, die Provinzverwaltungen, die Stadtverwaltungen oder ein Unternehmen wie Aena, dessen 51 Prozent ebenfalls den spanischen Steuerzahlern gehören, die Aktivitäten von Ryanair subventionieren. Wir haben ein neues Kapitel dieser Erpressungsstrategie erlebt", wiederholte er.

Trotz allem wolle er eine hoffnungsvolle Botschaft senden, denn in Spanien gebe es heute "Rekordwerte beim Flugverkehr an allen spanischen Flughäfen." In der Wintersaison erwarte man 2 Prozent mehr Passagiere als in der Wintersaison vor einem Jahr. Dies zeigt laut Lucena, "dass der Tourismus in Spanien weiterhin boomt, und es zeigt, dass die Flughäfen von Aena die wettbewerbsfähigsten Tarife in Europa haben und außerdem sehr gut funktionieren, weil sie deshalb ständig Rekordwerte bei Verkehr und Tourismus erzielen können." /bro

