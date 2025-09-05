Die meisten Verkehrstoten auf Mallorca sind Motorradfahrer

Im Laufe des derzeitigen Jahres haben bereits 16 Motorradfahrer ihr Leben auf Mallorca und den Nachbarinseln verloren. Das sind mehr als im gesamten Vorjahr. Keine andere Fahrzeugklasse ist so oft von tödlichen Unfällen betroffen.

Die 16 Motorradfahrer machen 42 Prozent der 38 Verkehrstoten im Jahr 2025 auf den Balearen aus. Diese traurige Statistik wird ergänzt durch elf Pkw-Fahrer, einem Traktorfahrer, drei Radfahrern, einem Elektrorollerfahrer und sechs Fußgängern.

Die meisten Motorradfahrer verunglückten im Sommer

Im vergangenen Jahr starben insgesamt 49 Personen auf den balearischen Straßen, 15 davon waren Motorradfahrer. Ähnlich wie in Deutschland gibt es auf Mallorca eine Motorradsaison. In den ersten drei Monaten des Jahres sind weniger Menschen auf zwei Rädern unterwegs. In dieser Zeitspanne gab es auch keinen tödlichen Motorradunfall. Das insgesamt höhere Verkehrsaufkommen in der Hauptsaison dürfte auch eine Rolle spielen. Von Juli bis heute sind zehn der 16 Personen gestorben.

Zuletzt starb am Donnerstag ein 37-Jähriger

Zuletzt starb in der Nacht auf Donnerstag ein 37-jähriger Motorradfahrer im Camí de la Síquia vor der Diskothek "Amok". Die Stelle gilt als gefährlicher Punkt, erst am Dienstagmorgen erlag ein 28-jähriger Autofahrer dort seinen Verletzungen nach einem Zusammenstoß mit einem Laster.

