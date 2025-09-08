Regeln, Lizenzen und Gefahren: Was Jetski-Fahrer auf Mallorca berücksichtigen müssen

Der Ärger über Jetskis ist mal wieder groß auf Mallorca. Anwohner der Cala Gamba beschweren sich über das lautstarke Dröhnen und waghalsige Fahrmanöver. Der mallorquinische Olympia-Segler Nacho Baltasar Summers wurde sogar überfahren, als er in der Meerestiefe abgetaucht war. Das Video des Vorfalls, das er kürzlich in den sozialen Netzwerken hochlud, eröffnete erneut die Debatte über die Regeln und Kontrollen der Wassergefährte.

Bedarf es eines Führerscheins?

Das hängt von der Nutzung des Jetskis ab. Wer bei einem geführten Ausflug eines lizensierten Unternehmens mitfährt, braucht keinen Bootsschein. Wer auf eigene Faust über das Meer düst, hingegen schon. Früher gab es die Jetski-Scheine A, B und C. „Titulín genannt“, sagt Leandro Manuel García, der das Geschäft Palma Jetski in Port Calanova leitet. Seit Juli 2024 gilt der titulín nicht mehr. „Heute braucht es die licencia de navegación.“ Das ist der kleinstmögliche Bootsschein, den es in Spanien gibt. „Er befähigt neben der Fahrt mit den Jetskis, Boote bis zu sechs Metern Länge zu steuern, und ist in ganz Spanien gültig.“ Die Leistungsstärke des Gefährts ist dann beliebig. Manche Jetskis kommen auf über 120 km/h.

Für den Schein ist ein achtstündiger Crashkurs nötig, der um die 150 Euro kostet. Dass man nach so kurzer Zeit nicht direkt zum Jetski-Profi wird, liegt auf der Hand. „Es ist ein weltweites Problem, dass es da immer wieder Ärger gibt“, sagt García. Dafür sorgten dann die Fahrer, die ohne einen Guide losziehen. „Wenn es Stress in einer Bucht gibt, kann man sich sicher sein, dass es eine Privatperson ist. Kein Guide wäre so dämlich, mit einer Gruppe gegen die Regeln zu verstoßen.“ Das Mindestalter für die Fahrt mit dem Jetski beträgt 16 Jahre. Minderjährige müssen eine Erlaubnis der Eltern einholen.

Die Besitzer von Jetskis müssen eine Haftpflichtversicherung abschließen. Bei Verstoß drohen 20.000 Euro Bußgeld. Die Gefährte müssen beim zuständigen Ministerium angemeldet werden. Es gelten die gleichen Listen wie bei den Booten: Liste 6a gilt für die Vermietung, Liste 7a für den Privatgebrauch.

Wo darf gefahren werden?

„In Badebereichen dürfen Jetskis unter keinen Umständen fahren“, schreibt das spanische Verkehrsministerium auf seiner Website. Der Bereich ist in der Regel durch Bojen markiert. Oft gibt es einen Streifen, auf denen Boote, Jetskis oder Stand-up-Paddler aufs Meer fahren können. „Gibt es keine Markierungen, muss im rechten Winkel vom Strand weggefahren werden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt drei Knoten.“ Das entspricht der Schrittgeschwindigkeit von knapp 6 km/h. Die Badezone endet dann bei 200 Metern Abstand zur Küstenlinie. „Auf dem offenen Meer gibt es kein Tempolimit“, sagt García. Insofern es sich um keinen Sporthafen handelt, ist das Befahren von Häfen mit Jetskis tabu. Auch zu Regatten sowie anderen Jetskis, Booten oder Bojen von Schwimmern und Tauchern ist ein Mindestabstand von 50 Metern einzuhalten – weswegen die Beschwerde des Seglers Baltasar Summers durchaus berechtigt war.

Laut dem Verkehrsministerium müssen die Jetski-Fahrer eine Schwimmweste tragen und dürfen nur tagsüber unterwegs sein. „Erlaubt ist nur eine Stunde nach dem Tagesanbruch und eine Stunde vor dem Sonnenuntergang.“ Bei schlechtem Wetter oder unruhigem Meer ist die Ausfahrt verboten. Zusätzlich zu den spanischen Richtlinien untersagt die balearische Regierung noch das Jetski-Fahren im Meeresschutzgebiet Ponent vor der Küste von El Toro, wo unter anderem in der Nähe die Malgrats-Inseln sind. „Die Zonen sind mit Bojen gekennzeichnet. Wer eine Boje sieht, darf nicht weiterfahren“, sagt García.

Prinzipiell sei laut dem Palma-Jetski-Betreiber der Sonntag der gefährlichste Tag auf dem Meer, weil am meisten Verkehr herrscht. Die Anzahl an Unfällen halte sich auf Mallorca aber in Grenzen. „Wir hatten in den vergangenen Jahren nur einen kleinen Zusammenstoß zweier Jetskis. Ich trichtere unseren Kunden die Regeln aber auch förmlich ein. Zumal habe ich die Gefährte über einen GPS-Sender ständig im Blick“, so García. Für die illegalen Anbieter gilt das wohl nicht.

