Mallorca will Wende auf dem Wasser: Boom für E-Boote in Sicht?

An einem Sonntagnachmittag geht es an den Küsten Mallorcas zu wie auf Palmas Ringautobahn zur Rushhour. Die Boote drängeln sich aneinander vorbei, alle Freizeitkapitäne wollen schnellstmöglich an der schönsten Bucht sein, wo dann aber kaum ein Ankerplatz frei ist. Wie auf der Straße ist Umweltverschmutzung ein Thema beim Bootsverkehr. Denn in Sachen Elektromobilität hat die Insel sowohl an Land als auch auf dem Meer sehr viel Nachholbedarf.

Damit sich das ändert, hat der spanische Verband der Elektroboote (ANBE) am Montag (8.9.) die Konferenz Mallorca International Blue Marine Talks einberufen. Dabei schauten die Experten auch über den Tellerrand nach Deutschland und in die Schweiz, wo es zumindest schon etwas sauberer zugeht.

„In der Schweiz gibt es 11.000 Elektroboote, in Deutschland 6.000 und in Spanien 100 – fast alle davon auf Mallorca“, fasst Moderatorin Marilena Estarellas die Lage hierzulande zusammen. ANBE wurde erst vor zwei Jahren gegründet. In der kurzen Zeit organisierte der Verband bereits zwei Messen mit Elektrobooten in Valencia und Barcelona.

Elektroboote im Aufwind – aber noch zögerlich

„Es gibt bislang wenige solcher Veranstaltungen. Sie werden aber gut angenommen“, sagt ANBE-Präsident Gonzalo Coterillo, der auf Mallorca auch ein elektrisches Llaüt anbietet. „Alle sechs Monate sehen wir in unserer Branche extreme technische Fortschritte. Es fehlt nur, dass die Wassersportliebhaber einmal ein E-Boot ausprobieren.“ Niemand solle vom Markt verdrängt werden, „wir wollen alle von den Vorzügen der Elektromobilität überzeugen.“

Die Insel, so Coterillo, sei wie geschaffen für Elektroboote. „An so gut wie jedem Liegeplatz gibt es eine Steckdose.“ Wie beim E-Auto reicht das zum Laden, wenngleich es nicht sonderlich schnell geht. „An Deck gibt es aber einen Regler mit Adapter. Der blaue Campingstecker oder der rote Starkstromstecker können an die normale Steckdose angeschlossen werden“, sagt Philipp von Arnim, der auf Mallorca mit M-Yachts die Boote des schwedischen Herstellers X Shore vertreibt. „Damit ist das Laden über Nacht problemlos möglich.“

Das E-Boot kann über Nacht geladen werden. / M-Yachts

Gute Argumente für den Umstieg

Bei der Konferenz in Palma sind sich denn auch alle über die Vorzüge einig: Die E-Boote fahren lautlos, stinken nicht nach Auspuff, kosten keinen Treibstoff und schonen die Unterwasserwelt. „Einmal aufladen kostet 27 Euro. Auf Mallorca sind die Stromkosten jedoch in der Regel bei der Miete des Liegeplatzes enthalten“, sagt von Arnim. Zum Vergleich: Eine Tankladung einer Motoryacht koste rund zehn Mal mehr.

X Shore will in den kommenden drei Jahren 3.000 Boote bauen. „Wie bei den E-Autos sind die Verkaufszahlen auf Mallorca derzeit überschaubar“, so der deutsche Händler. „Einmal mitfahren will jeder, beim Kaufen ist man auf der Insel aber noch vorsichtig.“

Reichweite, Preis und Realität

Doch der Boom soll kommen. Das meint auch Roger Roscalbas, Leiter des Port Olimpics in Barcelona. „Wer ein E-Auto fährt, will ein E-Boot fahren. Auf der Straße kommen viele chinesische Modelle auf den Markt. Das wird Auswirkungen auf unsere Branche haben.“ E-Autofahrer würden sich bevorzugt Restaurants in der Nähe von Ladesäulen suchen. Ähnlich könne es sich bei den Liegeplätzen verhalten. „In diese Richtung geht es, keine Frage.“

Einer der größten Vorurteile gegenüber den Elektrobooten sei die vermeintlich zu kurze Reichweite. Dabei reiche die völlig aus, um beim Ausflug die nächste Bucht anzusteuern. Bei sieben Knoten – etwa 13 km/h, was dem Durchschnittstempo eines Segelboots entspricht – schafft es die mit acht Metern lange größere Version der X Shore 200 Kilometer weit. „Ich selbst war bei Tempo zwölf bis 13 Knoten schon sechs Stunden lang unterwegs“, sagt von Arnim. Je schneller, desto eher ist der Akku leer. „Die höhere Geschwindigkeit empfinden die meisten auf dem Boot wegen der Wellen dann aber als unbequem.“

Investitionskosten bleiben hoch

Rund 250.000 Euro kostet das größere E-Boot. „Eine vergleichbare Motoryacht wäre wohl 20 Prozent günstiger“, so der Händler. Bei der mit sechseinhalb Meter kleineren Version der X Shore für 129.000 Euro sei der Preis aber mit den Motorbooten vergleichbar.

Schweiz: Zwischen Vorbild und Realität

Jein, antwortet Sue Putallaz auf die Frage, ob die Schweiz nun der große Vorreiter in Europa in der Elektromobilität auf dem Wasser sei. „Es besteht ein großer Unterschied zwischen Fähren und Privatbooten“, sagt die Gründerin des Schweizer Verbands der Elektroboote, die heute den Hersteller MobyFly leitet. „Von den 11.000 Elektrobooten auf den Schweizer Seen und Gewässern sind die meisten Segelboote, die den Elektromotor kaum brauchen.“ Denn der wird nur bei der Ein- und Ausfahrt aus dem Hafen genutzt. Oder wenn auf mal längere Zeit absolute Flaute herrscht.

„90 Prozent der Verschmutzungen in der Schifffahrt stammen jedoch von professionellen Booten wie Fähren, Charteranbietern oder Transportschiffen“, sagt Putallaz. Und da gebe es noch große Probleme. Vor 20 Jahren begannen Privatpersonen wie sie, auf einen Wandel zur Elektromobilität zu drängen.

Politik, Emotion und Einsparpotenzial

„Die Leute reden darüber, und es passiert viel. Es geht aber darum, die Boote im Alltag zu nutzen und nicht nur ab und zu vorzuführen.“ Putallaz kämpft gegen die Windmühlen der Behörden an. „Die Fähren mit Verbrennungsmotor werden von der Schweiz subventioniert. Wenn ich dort auf Elektroantrieb umstelle, tut das auch der Staatskasse gut.“ Und vor allem der Umwelt. „Der Bodensee ist unser größter Trinkwasserspeicher und das Wasser das wichtigste Gut der Menschheit.“ In den Kantonen, in denen Schifffahrt eine Rolle spielt, mache es nun langsam Klick. Andere hielten es aber nicht für nötig, in diesen Bereich zu investieren.

Die Segler zu überzeugen, auf einen Elektromotor umzurüsten, sei hingegen nicht so schwierig. Die Anschaffungskosten wirken im ersten Moment zwar hoch, „die Investition wird aber binnen kurzer Zeit über Ersparnisse eingeholt“, so Putallaz.

Praxisbeispiel von der Insel

„Wäre mein Verbrennungsmotor nicht kaputt gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Denn die Herstellung eines neuen Elektromotors ist nicht so nachhaltig“, sagt Thorsten Koch, der von den Veranstaltern der Konferenz dennoch als positives Beispiel zum Runden Tisch dazugeholt wird. Der deutsche Inselresident wechselte auf eigene Faust zum E-Antrieb bei seinem Segelboot. Zu den finanziellen Einsparungen rechnet er vor: „Die Verbrennungsmotoren müssen jährlich gewartet werden: einen Ölwechsel machen, Filter tauschen. Auch der Propeller muss in der Regel erneuert werden.“

Bei einem Segelbootmotor, der selten genutzt wird, wären das pro Jahr 300 Euro Wartungskosten. „Bei Motoryachten kann man da gut und gerne noch eine Null dranhängen“, so Koch. Er sagt aber auch, dass Bootsbesitzer eher selten auf den Preis schauen. „Es ist eine emotionale Geschichte. Sich ein Boot zu leihen kommt günstiger.“ Nur bei den Benzinpreisen seien die Deutschen knausrig.

Deutschlands Bodenseeziele

Wenn es um die Schifffahrt auf dem Bodensee geht, haben auch Deutschland und Österreich ein Wörtchen mitzureden. „Es ist schwierig, die Meinungen der Anrainerstaaten unter einen Hut zu bringen“, sagt Philipp Franke. Der Abteilungsleiter der sogenannten Abteilung 5 des Verkehrsministeriums in Baden-Württemberg sieht die Deutschen in der Vorreiterrolle, die Elektromobilität unbedingt fördern zu wollen. „Wir hätten gerne einen emissionsfreien Schiffsverkehr auf dem Bodensee bis 2040. Das müssen wir nun noch der Schweiz und Österreich klarmachen.“

Bereits seit 2022 fährt auf dem Bodensee eine Elektrofähre. | FOTO: STEIN/DPA / dpa

Bislang seien es lediglich vier Prozent der Boote auf dem Bodensee, die einen Elektromotor haben. „Die Nachfrage steigt aber. Ein Elektroboot kann richtig Spaß machen. Da gibt es Modelle, die über 40 Knoten schnell sind“, sagt Franke.

Fehlende Infrastruktur und neue Kraftstoffe

Ein Problem sei noch die große Bestandsflotte an herkömmlichen Motoryachten mit Verbrenner. „Viele davon fahren länger als 30 Jahre. Wir unterstützen Häfen, die zumindest auf erneuerbaren Diesel setzen“, sagt der Abteilungsleiter. Der HVO 100 genannte Kraftstoff wird aus benutzten und aufbereiteten pflanzlichen Ölen hergestellt und ist wesentlich nachhaltiger. Dieses Jahr wurde er auch im Straßenverkehr zugelassen. „Wir haben eine Studie beim Fraunhofer-Institut in Auftrag gegeben, um weitere Alternativen für die Nautik zu erforschen.“ Hybrid, Wasserstoff oder sogenanntes grünes Benzin könnten auch eine Option sein.

Beim Thema E-Boote fehle es am Bodensee noch an Ladesäulen. „Das ist die Henne-Ei-Diskussion. Solange nicht genügend Boote auf dem Markt sind, will niemand die Säulen bauen. Und solange es die nicht gibt, sind die E-Boot-Interessenten skeptisch“, sagt Franke. „Es ist aber eine Frage der Zeit, ehe sich die Elektromobilität durchsetzen wird.“

Ein Schritt auch auf den Balearen

Besser sieht es in Baden-Württemberg bei den Fähren aus. Seit 2022 fährt die MS Insel Mainau mit Stromantrieb. „Wir werden noch mehr elektrische Fähren brauchen. Das wird Geld und Zeit kosten. Aber den ersten Schritt haben wir zumindest gemacht“, sagt Franke.

Den plant zumindest auch die Stadt Palma. Im kommenden Jahr sollen vier elektrische Wasserbusse in der Bucht verkehren, um den Paseo Marítimo zu entlasten. Bleibt noch abzuwarten, ob das keine Luftnummer ist.

