Taxi-Abzocke an der Playa de Palma: Wie der Betrug abläuft und wie Sie sich schützen können

Im April hatte die Mallorca Zeitung im Selbstversuch die Taxi-Abzocke an der Playa de Palma aufgedeckt. Während ein als deutscher Urlauber verkleideter Redakteur bei drei von vier Fahrten unerlaubt einen Zuschlag aufgedrückt bekam, zahlte eine spanische Kollegin stets den normalen Preis. In Zusammenarbeit mit dem Sat1-Frühstücksfernsehen testete die MZ nun erneut und schlüsselte die Abzocke auf.

Vor dem Test treffen wir Michaela (Name von der Redaktion erfunden). Die Taxifahrerin packt über die Betrugsmasche aus und erklärt die Tricks. Aus Angst, den Zorn ihrer Kollegen auf sich zu ziehen, möchte sie anonym bleiben.

Welche Tarife gelten in Palma?

Grundsätzlich gelten in Palma vier verschiedene Taxi-Tarife. Im Stadtgebiet sind das die 1 (Wochenende, feiertags und nachts) und die 2 (werktags tagsüber), sowie bei Überlandfahrten die 3 (Wochenende, feiertags und nachts) und die 4 (werktags tagsüber).

Der günstigste Tarif 2 ist allerdings neben der Zeit auch auf das Zentrum Palmas begrenzt. Außerhalb, und somit an der gesamten Playa de Palma, gilt immer der Tarif 1. Das heißt, der Preis schwankt zu keinem Zeitpunkt zwischen tagsüber oder nachts. Auch Werkstags oder am Wochenende gilt immer der gleiche Preis. Angezeigt werden die Tarife übrigens bei einer Fahrt auch auf dem Dach des Taxis.

Auf dieser Karte ist die Grenze zwischen Tarif 1 und 2 eingezeichnet:

Welche Zuschläge gibt es?

Einen Gepäckzuschlag gibt es praktisch auf Mallorca nicht mehr beim Taxifahren. Je nach Tarif gibt es zwei Zuschläge. Wird das Taxi nicht auf der Straße angehalten, sondern mit einer App oder telefonisch bestellt, kostet der Taxiruf 1,15 Euro im Stadtgebiet Palmas, 1,11 Euro außerhalb. Zudem gibt es einen Aufschlag für Fahrten zum und ab dem Flughafen oder Häfen. Startet oder endet die Fahrt in Palma, sind das 4,65 Euro. Startet oder endet die Fahrt außerhalb, sind es 3,08 Euro.

Wie funktioniert nun die Taxi-Abzocke?

An der Playa de Palma gilt immer der Tarif 1, welcher einen Mindestfahrtpreis von 4,20 Euro hat. In diesem sind die ersten Meter eingerechnet. Erst nach kurzer Zeit fängt das Taxameter an, langsam nach oben zu zählen. Bei Fahrtende wird der Preis in der Regel mit exakt einem Knopfdruck festgehalten. Wer einfach von A nach B will, sagen wir vom Bierkönig ins Hotel, und das Taxi auf der Straße angehalten oder an der Haltestelle genommen haben, zahlt keinerlei Zuschläge.

Um den - zugegebenermaßen in Spanien recht günstigen - Taxifahrtpreis zu erhöhen, packen viele Taxifahrer dennoch Zuschläge drauf, auch wenn dieser gar nicht angebracht wäre. Dafür drückt der Taxifahrer auf den Knöpfen des Taxameters herum. Faustregel: Ist es bei Fahrtende mehr als ein Knopfdruck, ist eine Abzocke wahrscheinlich.

Auf Mallorca werden zwei Arten von Taxametern benutzt, klärt Michaela auf. Die des Herstellers Taxitronic und Hale. Letztere erlauben dem Taxifahrer gar, die Zuschläge für das Stadtgebiet und die Zuschläge für die Überlandfahrten in eine Rechnung zu packen. Bis zu 9,99 Euro Aufpreis sind so als Abzocke möglich: Je zwei Taxiruf-Zuschläge (1,11 + 1,15 = 2,26) und zwei Flughafenzuschläge (4,65 + 3,08 = 7,73). 7,73 + 2,26 = 9,99 Euro. Beim Taxitronic-Taxameter sind nur die Zuschläge im Stadtgebiet Palma oder für Überlandfahrten möglich.

90 Prozent der Taxifahrer zocken derart an der Playa de Palma ab, schätzt Michaela. Das deckt sich mit den Selbstversuchen der MZ. Beim ersten Test waren es drei von vier Fahrern, beim zweiten Test sieben von 8 Fahrern. Ein Fahrer kam an die Abzock-Höchstsumme von 9,99 Euro bei einer Fahrt, die eigentlich nur 6,40 Euro kostet, heran. Ein anderer Fahrer bemühte sich erst gar nicht und ließ das Taxameter aus. Bei Ankunft verlangte er pauschal 15 Euro.

Wie kann man sich vor der Abzocke schützen?

Wer den betrunkenen Ballermann-Urlauber heraushängen lässt, hat größere Chancen, abgezockt zu werden. Es ist besser, dass Schulspanisch herauszukramen, um dem Fahrer zu signalisieren, dass man durchaus normal mit ihm kommunizieren kann. Bei Fahrtantritt muss darauf geachtet werden, dass das Taxameter eingeschaltet wird und der korrekte Tarif läuft.

Kurz vor der Ankunft gilt ein wacher Blick auf das Taxameter. Nachdem das Fahrzeug stoppt, darf es keinen weiteren Preissprung geben. Außer natürlich, der Zuschlag ist berechtigt. Wer abgezockt wird, sollte dem Taxifahrer umgehend klarmachen, dass der Preis nicht korrekt ist. Auf Ausreden von wegen Nachttarif oder Wochenendzuschlag dürfen Sie nicht hereinfallen.

Beharrt der Taxifahrer auf dem Preis, muss unbedingt eine Quittung verlangt werden. Die kann einem der Taxifahrer nicht verweigern. Auf der muss der Startpunkt und das Ziel sowie der Fahrtpreis eingetragen werden. Achten Sie darauf, dass der Fahrer nicht nur eine beliebige Zahl auf ein Blatt Papier schreibt. Auch die Nummer der Taxilizenz oder zumindest das Nummernschild werden für Anzeige benötigt. Die Nummer der Lizenz findet sich im Ausweis des Taxifahrers, der in der Frontscheibe ausliegt.

"Die Anzeige muss bei der Ortspolizei aufgegeben werden", sagt der zuständige Stadtrat Toni Deudero, der bestätigt, dass das Rathaus Kenntnis über die schwarzen Schafe im Taxigewerbe hat. "Nach einer Anzeige leiten wir ein Verfahren ein. Die mögliche Strafe bei einer Abzocke reicht von einem Bußgeld bis hin zum Verlust der Taxilizenz."

