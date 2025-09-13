Warum es keine gute Idee ist, diese Nacht mit dem Auto auf Mallorca zu fahren

Autofahrer aufgepasst: In der Nacht auf Sonntag (14.9.) kommt es auf Mallorca zu weitreichenden Straßensperrungen. Anlass ist die Austragung des Volkssportevents "Lluc a Peu de la Part Forana".

In seiner urtümlichen Form ist Lluc a Peu ein Volksmarsch über 48 Kilometer von Palma zum Kloster Lluc, der stets am ersten Samstag im August ausgetragen wird. Seit 44 Jahren gibt es die "kleinere" Version, die ab verschiedenen Städten und Dörfern auf der Insel startet. 5.000 Teilnehmer werden erwartet, die aus 45 Gemeinden losmarschieren.

Folgende Straßen sind gesperrt

Für das Event werden die betroffenen Straßen geschlossen. Besonders in der Inselmitte rund um SIneu, Inca und Binissalem sollten Autofahrer auf nächtliche Ausflüge verzichten oder sich auf weitreichende Umleitungen vorbereiten.

Der Inselrat hat eine Karte mit den Straßensperrungen veröffentlicht: