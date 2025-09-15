Endlich kommt die Einheits-Karte für Bus, Zug und Metro auf Mallorca

Bus- und Bahnfahren auf Mallorca wird einfacher: Die Balearen-Regierung und die Stadtverwaltung von Palma haben die Tarjeta Única (Einheitliche Fahrkarte) vorgestellt, mit der man zukünftig alle öffentlichen Verkehrsmittel auf der Insel nutzen kann: Zug, Metro, Überlandbusse (TIB-Netz) und die Stadtbusse in Palma (EMT).

Aktuell verfügen fast 570.000 Einwohner Mallorcas über eine Tarjeta Intermodal, wovon mehr als 230.000 (41 Prozent) in Palma wohnen. Nutzer, die bereits eine Tarjeta Intermodal besitzen, müssen nichts tun, da ihre Karte automatisch zur neuen Einheits-Karte umgewandelt wird. Sie können ihre bestehende Karte also einfach weiterverwenden.

Übergangsfrist für Inhaber der Tarjeta Ciudadana

Nutzer, die nur die Tarjeta Ciudadana – also die graue Karte von Palma, die in den Stadtbussen gilt –, aber keine Tarjeta Intermodal besitzen, haben ab Oktober sechs Monate Zeit, sich die neue Karte zu besorgen. Bis Ende des ersten Quartals 2026 können sie ihre Tarjeta Ciudadana weiterhin für Fahrten mit den EMT-Bussen nutzen. Danach verliert die Tarjeta Ciudadana ihre Funktion als Fahrschein, behält aber andere Verwendungszwecke.

Weitere Neuerungen

Neben der Vereinheitlichung der Karten gibt es eine weitere wichtige Neuerung: Die Zahlung mit Bankkarte wird in den Bussen der EMT möglich sein. Dies gilt besonders für Gelegenheitsnutzer, Urlauber oder Personen, die weder eine Tarjeta Intermodal noch eine Tarjeta Ciudadana besitzen.

Zudem arbeitet das Consorcio de Transportes de Mallorca an der Einführung einer virtuellen Einheits-Karte für Mobilgeräte. Die Implementierung ist für das erste Halbjahr 2026 im gesamten TIB- und EMT-Netzwerk geplant.

Die neue "Tarjeta Única" für den öffentlichen Nahverkehr. / Rathaus Palma

Beantragung der Karte

Die Tarjeta Única kann an allen gängigen Ausgabestellen beantragt werden, sowohl im TIB-Netzwerk als auch bei der EMT in Palma:

TIB-Servicestellen: Estació Intermodal in Palma sowie die Büros in Alcúdia, Inca und Manacor; Büros der Stadtverwaltungen von Calvià, Llucmajor und Marratxí.

Estació Intermodal in Palma sowie die Büros in Alcúdia, Inca und Manacor; Büros der Stadtverwaltungen von Calvià, Llucmajor und Marratxí. EMT-Büros: Kundenservicebüro der EMT in Palma und Bürgerämter (Oficinas de Atención a la Ciudadanía, OAC).

Stimmen aus der Politik

Der Verkehrsminister, José Luis Mateo, bezeichnete die Einführung der neuen Karte als einen "historischen Tag" und betonte die gemeinsame Arbeit von Regierung und Stadtverwaltung, um den öffentlichen Nahverkehr als echte Alternative zum Privatfahrzeug zu stärken. Toni Deudero, Mobilitätsstadtrat von Palma, hob hervor, dass diese Maßnahme den Bürgern eine "praktischere und funktionellere Karte" biete, die den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtere. /bro