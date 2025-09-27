Verkehrschaos in Palma: Fira del Variat und Nachtlauf sorgen für Sperrungen und Umleitungen
Straßensperrungen in Pere Garau und im Zentrum Palmas betreffen zahlreiche Buslinien
Die Stadt Palma hat am Samstag (27.9.) wegen der Fira del Variat in Pere Garau und der XI Cursa Nocturna Sa Murada (nächtlicher und solidarischer Straßenlauf in Palma) mehrere Straßen gesperrt und Umleitungen im Busverkehr angeordnet.
In einer Mitteilung informierte die Stadtverwaltung, dass die Plaça Pere Garau am Samstag ab 15 Uhr bis Montag (29.9.) um 3 Uhr morgens für den Autoverkehr vollständig gesperrt sei.
Diese Buslinien werden gesperrt
Während der Sperrung werden die Buslinien L5, L27, L28, L39, L40 sowie der Nachtbus Nit Bus 3 umgeleitet. Die Haltestellen 210, 211, 209 und 1319 entfallen bis zur Wiederfreigabe des Platzes.
Ebenfalls am Samstag (27.9.) findet die elfte Ausgabe der „Cursa Nocturna Sa Murada Palma“ statt – ein abendlicher Volkslauf entlang der historischen Stadtmauer. Daher wird der Carrer Antoni Maura zwischen dem Zollgebäude und der Plaça de la Reina in beide Richtungen gesperrt. Auch die Auffahrt über den Carrer Conquistador und Palau Reial zum Aussichtspunkt Mirador war zwischen 19.30 und etwa 22.30 Uhr nicht passierbar. In dieser Zeit war zudem die Ausfahrt aus dem Parkhaus Parc de la Mar über Antoni Maura blockiert.
Die Linie 25 der städtischen Busgesellschaft EMT wich während des Laufs auf die Avenida Argentina, Jaume III und die Plaça de la Reina aus, um den gesperrten Bereich zu umgehen. /slr
