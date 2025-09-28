Autowäsche auf Mallorca: Wie Sie schnell und einfach Geld sparen können

Die Strandsaison neigt sich dem Ende entgegen. Da wird es Zeit, das Auto einmal gründlich vom Sand und Saharastaub zu befreien. Innen wie außen. Wer bei den Waschstraßen auf der Insel die Preise vergleicht oder ein Abo abschließt, kann einige Euro sparen.

Per Hand waschen

Wie in Deutschland ist die Autowäsche auf öffentlicher Straße verboten. Es drohen Bußgelder zwischen 30 und 3.000 Euro. In manchen Gemeinden ist das Waschen auch auf dem eigenen Grundstück wegen des Wassermangels derzeit untersagt.

Viele Tankstellen haben Waschboxen, wie man sie auch aus der Heimat kennt. Die lavados a presión unterscheiden sich je nach Anbieter. „Die Zeit, wie lange das Wasser nach dem Münzeinwurf aus der Düse kommt, ist auch je nach Standort unterschiedlich“, heißt es beim Kundenservice der Repsol-Kette. „Wir haben bislang keine Beschwerden bekommen, dass bei zwei Euro die Zeit nicht reichte.“

Günstig kommt bei Repsol ein Abo für 4,95 Euro im Monat. Auto- oder Motorradfahrer können damit täglich ihr Fahrzeug im Wert von zwei Euro waschen. Wird das Guthaben nicht genutzt, verfällt es am nächsten Tag. Sprich ansammeln für einen extralangen Waschtag geht nicht. Im Preis inbegriffen ist auch ein Euro für die Staubsauger.

In den Waschboxen stehen verschiedene Schläuche mit unterschiedlichen Produkten zur Verfügung. Die manuelle Wäsche hat den Vorteil, dass eingetrocknete Schmutzreste mit Nachdruck bearbeitet werden und auch Stellen gereinigt werden können, an die die automatische Waschanlage nicht herankommt. Zudem ist es günstiger.

Die Waschanlage

Hier sind die Preisunterschiede enorm. Die von Repsol kostet bei einmaliger Nutzung mit dem Basisprogramm zehn Euro. Moeve (vormals Cepsa) oder Autonetoil verlangen nur die Hälfte. Auch hier lohnt sich ein Abo. Bei Repsol kann für 7,95 Euro im Monat einmal täglich die Waschstraße benutzt werden. Einen Euro fürs Staubsaugen gibt es obendrauf. Für 14,99 Euro im Monat gibt es das Premiumprogramm, das Reifen mit umfasst, und zwei Euro für den Sauger. Bei Moeve reichen die Abo-Modelle von 9,95 bis 19,95 Euro. Für den Aufpreis gibt es Aktivschaum, Wachs und Politur.

Vor der Nutzung der Waschstraße sollte die Antenne abmontiert und die Seitenspiegel eingeklappt werden. Je nach Modell kann der Fahrer sitzen bleiben, oder er bedient den Apparat von außen. Meist muss am Computer ein Code eingegeben oder gescannt werden.

Die Waschstraße ist schneller und einfacher, dafür können hartnäckige Schmutzreste auch nach der Wäsche bleiben.

Das Komplettangebot

Neben den Tankstellen gibt es viele weitere Firmen, die sich auf die Autowäsche spezialisiert haben. Zum Beispiel beim Einkaufszentren FAN oder im Parkhaus des Corte Inglés an den Avenidas. Die normale Wäsche innen wie außen kostet für einen Kleinwagen rund 40 Euro. Günstiger geht es bei Autoclean Percol in Palmas Gewerbegebiet Son Castelló. Die Basiswäsche kostet dort nur 17 Euro. Was beim ersten Mal drüberwischen oder saugen übrig ist, bleibt allerdings auch im Auto.

