Jungfernflug nach Mallorca: Swiss Air kommt mit der neuen A350 nach Palma

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss Air bekommt Zuwachs in der Flotte. Am Donnerstag (9.10.) landet das erste Flugzeug der neuen A350-900-Serie in Zürich. Der erste Flug mit Passagieren an Bord erfolgt am Samstag, den 25. Oktober – "voraussichtlich nach Mallorca", wie die Airline der MZ bestätigte.

"In den ersten Wochen nach der Ankunft setzen wir den A350 auf ausgewählten europäischen Strecken ein – darunter neben Palma auch Hannover und Düsseldorf. Diese Flüge dienen der betrieblichen Integration des neuen Flugzeugtyps und der Ausbildung unserer Crew", so ein Sprecher von Swiss Air. Läuft alles glatt, ist die Maschine ab November auf den Langstrecken im Einsatz. "Zunächst nach Boston, später auch nach Montreal."

Bis 2031 soll die Flotte auf zehn A350-900 aufgestockt werden

Die Airline plant bereits, in den kommenden Jahren noch mehr A350-Flieger in den kommenden Monaten der Flotte hinzuzufügen. Zehn Flugzeuge sind bis 2031 insgesamt in Planung. Die Maschine gilt als eines der fortschrittlichsten Langstreckenflüge schlechthin. "Der Treibstoffverbrauch ist bis zu 25 Prozent geringer, was entsprechend die Kohlenstoffdioxid-Emission mindert", schreibt der Sprecher. Auch in Sachen Lärm sei der Flieger deutlich leiser. "Modernste Technologien" und "ein neues Kabinenkonzept" sollen für ein entspannteres und ruhiges Flugerlebnis sorgen.

Der Flieger ist 65,26 Meter lang, die Spannweite der Flügel beträgt 64,75 Meter. 300 Passagiere finden in drei verschiedenen Preisklassen Platz. Der Tank ist für eine Reichweite von 13.890 Kilometern konzipiert.

Airbus hat das Flugzeug mit der Seriennummer MSN 737 in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt in Toulouse fertiggestellt. Die Fachkräfte montierten Rumpf, Flügel, Triebwerke und Leitwerke, integrierten die neue Swiss-Senses-Kabine und brachten zuletzt das einzigartige Spezialdesign "Swiss Wanderlust" an. Dieses ist eine Hommage an die Schweiz und ihre Vielfalt.