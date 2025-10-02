Sóller-Tunnel wird ab Montag nachts geschlossen – das ist der Grund
Unter der Woche müssen Autofahrer zwischen 23 und 6 Uhr auf die Straße über den Coll de Sóller ausweichen
Der Sóller-Tunnel bleibt ab kommenden Montag (6.10.) sechs Wochen lang nachts geschlossen. Das hat der Inselrat bekanntgegeben. Grund sind Verbesserungsarbeiten an den Sicherheitssystemen. Die Schließung gilt jeweils von Montag bis Donnerstag jeweils von 23 bis 6 Uhr. Bis zum 14. November müssen Autofahrer auf die Straße über den Coll de Sóller ausweichen.
Das wird erneuert
Der Etat für die Arbeiten beträgt 600.000 Euro. Auf dem Programm steht die Verbesserung des Kommunikationssystems, das die Sicherheit der Infrastruktur unterstützt, die Erneuerung der Überwachungskameras sowie die Modernisierung des Systems zur Erkennung von Vorfällen. Insgesamt werden mehr als drei Kilometer Glasfaser und Kabel installiert. Außerdem wird die nächtliche Schließung genutzt, um die üblichen Wartungsarbeiten vorzunehmen, wie die Reinigung der Entwässerungssysteme sowie die Überprüfung der Brand- und Belüftungsanlagen.
Während der Sperrzeiten dürfen nur Einsatzfahrzeuge und die Linienbusse des öffentlichen Dienstes TIB den Tunnel durchqueren, wobei diese ihre Durchfahrt zuvor der Leitstelle melden müssen. /pss
- Land unter auf Ibiza – so geht es nach dem Unwetter auf Mallorca weiter
- Erste Flugverspätungen, Parks geschlossen: Mallorca bereitet sich auf das heftige Unwetter vor
- Unwetter auf Mallorca: Regenfälle, Flugverspätungen, zerstörte Ernte
- Hitze-Chaos im Mallorca-Flieger: Crew schmeißt Passagiere raus und fliegt leer in Richtung Kassel
- Beliebteste Reiseziele der Deutschen in den Herbstferien – Mallorca ist nicht auf Platz eins
- Gelb konnte sich nicht durchsetzen: In Palma schließen alle renovierten Kioske
- Touristensteuer selbst eingesackt: Knapp 1.500 Anbieter von Ferienwohnungen kommen mit lächerlicher Strafe davon
- Tragisches Schicksal in Alpaka-Finca auf Mallorca: Eigentümer nach Sepsis auf Intensivstation