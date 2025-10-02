Sóller-Tunnel wird ab Montag nachts geschlossen – das ist der Grund

Der Sóller-Tunnel bleibt ab kommenden Montag (6.10.) sechs Wochen lang nachts geschlossen. Das hat der Inselrat bekanntgegeben. Grund sind Verbesserungsarbeiten an den Sicherheitssystemen. Die Schließung gilt jeweils von Montag bis Donnerstag jeweils von 23 bis 6 Uhr. Bis zum 14. November müssen Autofahrer auf die Straße über den Coll de Sóller ausweichen.

Das wird erneuert

Der Etat für die Arbeiten beträgt 600.000 Euro. Auf dem Programm steht die Verbesserung des Kommunikationssystems, das die Sicherheit der Infrastruktur unterstützt, die Erneuerung der Überwachungskameras sowie die Modernisierung des Systems zur Erkennung von Vorfällen. Insgesamt werden mehr als drei Kilometer Glasfaser und Kabel installiert. Außerdem wird die nächtliche Schließung genutzt, um die üblichen Wartungsarbeiten vorzunehmen, wie die Reinigung der Entwässerungssysteme sowie die Überprüfung der Brand- und Belüftungsanlagen.

Während der Sperrzeiten dürfen nur Einsatzfahrzeuge und die Linienbusse des öffentlichen Dienstes TIB den Tunnel durchqueren, wobei diese ihre Durchfahrt zuvor der Leitstelle melden müssen. /pss