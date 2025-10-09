Mallorca rüstet auf: 210 neue Verkehrskameras sollen Raser stoppen
Ab Anfang 2026 überwachen moderne Geräte mit Lärmmessern und Kennzeichenlesern den Straßenverkehr – Fokus auf die Serra de Tramuntana
Der Inselrat hat 1,2 Millionen Euro in die Hand genommen, um 210 neue Überwachungskameras auf den Straßen Mallorcas zu installieren. Die ersten Geräte sollen nach Ausschreibung des Projekts ab Anfang 2026 in Betrieb gehen.
Der Großteil der Kameras wird der Verkehrsüberwachung dienen, ein Teil soll auch mit Kennzeichenlesern und Lärmmessern ausgestattet sein. Diese sollen helfen, Verkehrsverstöße wie überhöhte Geschwindigkeit oder Lärmbelästigung zu erfassen.
40 Kameras an der Ma-10
Besonderes Augenmerk liegt auf der Ma-10, der bekannten Panoramastraße, die durch die Serra de Tramuntana führt. Für dort sind allein 40 der neuen Kameras vorgesehen. Die Installation ist eine Reaktion auf langjährige Forderungen der Gemeinden in der Region und der Plattform "Indignats Ma-10" ("Empörte der Ma-10"), die Lärm im Rahmen von illegalen Motorradrennen beklagen.
Seit langem geplant, aber Probleme bei der Umsetzung
Der Inselrat darf eigentlich gar keine Geldbußen verhängen. Aus diesem Grund müssen die erfassten Daten der Kameras (Fotos und Fahrzeugdaten) an die spanische Verkehrsbehörde DGT übermittelt werden, die für die Ausstellung und den Einzug von Bußgeldern zuständig ist.
Dieses aufwendige Abstimmungsverfahren mit der Verkehrsbehörde und der EU war laut Inselrat auch der Grund für die Verzögerung des Projekts – "Deshalb mussten wir mit der DGT und der EU den Kameratyp abstimmen, den sie verlangen, damit er den technischen Anforderungen entspricht, die uns auferlegt wurden“, hieß es vonseiten des Inselrats. /slr
Abonnieren, um zu lesen
- Unwetterwarnung: Sturmtief Alice bringt Dauerregen nach Mallorca
- Notaufnahmen überlastet: Krankenhäuser kämpfen mit plötzlichem Anstieg von Corona- und Grippefällen
- Kein Wort verstanden': Darum will die 'Goodbye Deutschland'-Auswanderin Tamara Gülpen jetzt endlich Spanisch lernen
- Mord in Auftrag gegeben: Polizei nimmt auf Mallorca Deutsche fest
- Hotelzimmer geflutet: Randalierender deutscher Ballermann-Urlauber verurteilt
- Zweiter Auswanderungs-Versuch bei 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Jürgen Ortmann: Wagt er den Mallorca-Umzug jetzt mit der ganzen Familie?
- Wenn drei Kinder gleichzeitig flügge werden: So sehr kämpft 'Goodbye Deutschland'-Auswanderin Danni Büchner aktuell mit dem Auszug von Joelina, Jada und Volkan
- Wasserrohrbruch mitten in zentraler Einkaufsstraße in Palma