Parkchaos und volle Busse: Die Anwohner von Valldemossa sind auch in der Nebensaison genervt

Valldemossa ist einer jener Premium-Schauplätze auf Mallorca, die sich perfekt für jedes hübsche Foto eignen, das man auf Instagram auf der Suche nach Likes posten möchte. Es hat einfach alles: historische Orte, gepflasterte Straßen mit hübschen kleinen Bars und eine malerische Atmosphäre, die durch seine Lage in der majestätischen Serra de Tramuntana noch verstärkt wird. Der Ort empfängt jedes Jahr Tausende und Abertausende von Urlaubern, die ihren Aufenthalt mit zahllosen Bildern auf ihren sozialen Netzwerken verewigen.

Parkchaos

Zwischen all diesen Postkartenmotiven verbergen sich jedoch auch alltägliche Probleme, die Folge der Überlastung des Dorfes und der mangelhaften Anpassung bestimmter öffentlicher Dienstleistungen sind. Ein Beispiel dafür ist das schlechte Funktionieren der blauen Parkzone („zona azul“) im Ort, wie Anwohner beklagen. „Wenn du es schaffst, einen Parkplatz zu finden, beginnt die Odyssee, eine funktionierende Parkuhr zu entdecken“, fasst ein Einwohner die Situation zusammen. „An manchen Tagen muss man fünfhundert Meter laufen, um überhaupt eine Maschine zu finden. Wenn man sie erreicht, steht man an, oder die Kartenzahlung funktioniert nicht, oder es gibt kein Papier, um den Beleg zu drucken, den man ins Auto legen muss“, beklagen einige Nutzer.

Laut betroffenen Personen „verdient die Betreiberfirma viel Geld“, aber „wartet die Automaten nicht ordnungsgemäß“. Das führe zu einer „ständigen chaotischen Situation“ in einer Gemeinde, in der sich die Zahl der Autos nicht nur in der Hochsaison, sondern fast das ganze Jahr über vervielfacht.

Nadal Torres, der Bürgermeister von Valldemossa, erklärt, dass der Ort „sehr viele Menschen“ empfange und dies „gelegentlich zu Ansammlungen um die Parkautomaten führen könne“. Er fügt hinzu, dass „ein paar neue Automaten bestellt“ worden seien, um die Zahl der Parkuhren zu erhöhen.

Bushaltestelle

Neben den Problemen mit den Parkuhren zeigt sich die weniger schöne Seite des „Instagram-Valldemossa“ auch am Nachmittag an der Bushaltestelle der Linie 203 nach Palma. Vor allem zwischen 15.30 und 18 Uhr, wenn Arbeiter und Urlauber zurück nach Palma fahren, kommt es dort zu erheblichen Menschenansammlungen. Die Anwohner fordern mehr Busverbindungen, um diese Szenen der Überlastung im öffentlichen Nahverkehr zu entschärfen – Bilder, die zum Alltag dieses Dorfes in der Serra de Tramuntana gehören, auch wenn sie später niemand auf Instagram postet, um ein „Like“ zu bekommen.