Die Aerotib-Busse fahren Sie auch im Winter vom Flughafen in die Urlaubsorte

Die Aerotib-Busse, die den Flughafen mit verschiedenen Ortschaften Mallorcas verbinden, werden auch im Winter verkehren. Das hat die Balearen-Regierung am Donnerstag (30.10.) bekanntgegeben. In den vergangenen Jahren wurden die meisten dieser Verbindungen in der Nebensaison eingestellt. Der neue Winterfahrplan gilt ab 1. November.

Die Aerotib-Busse verbinden den Flughafen direkt mit verschiedenen Orten, etwa in den Gemeinden Calvià, Manacor, Alcúdia, Llucmajor und Campos. Im Winter aktiv sind die Linien A11, A33, A43 und A51. Insgesamt bietet jede Linie in der Nebensaison montags bis sonntags zwischen 26 und 38 Fahrten pro Tag.

Diese Busse fahren im Winter

Die Linie A11, die bereits im vergangenen Dezember den Betrieb in der Nebensaison aufgenommen hat, wird ab diesem Samstag weiterhin Calvià mit dem Flughafen verbinden. Diese Linie hält in Portals Nous, Palmanova, Magaluf, Santa Ponça und Peguera und fährt alle 75 Minuten; die erste Abfahrt ist um 4.40 Uhr morgens ab Peguera und die letzte um 22.30 Uhr vom Flughafen. Insgesamt gibt es 26 Fahrten täglich.

Im Norden ersetzt die Linie A33 in der Wintersaison die Sommer-Linie A32 (die bis Can Picafort fuhr) und verbindet Port d'Alcúdia mit dem Flughafen. Diese Linie hält in Inca, Sa Pobla und Alcúdia. Der Bus fährt einmal die Stunde. Die erste Abfahrt ist um 4.15 Uhr morgens ab Port d’Alcúdia und die letzte um 23.35 Uhr vom Flughafen. Es werden 35 Fahrten täglich angeboten. Wer in die Urlaubsorte im Norden der Insel möchte, kann in Port d'Alcúdia oder in Alcúdia auf andere reguläre Linien umsteigen.

Im Osten der Insel ersetzt die Linie A43 die Sommer-Linie A42 (die bis Cala Bona fuhr). Auf vorherige Anforderung hält die Linie in Algaida, Montuïri und Vilafranca. Die A43 fährt im Stundentakt, mit erster Abfahrt um 4.30 Uhr morgens ab Manacor und der letzten um 23.25 Uhr vom Flughafen. Insgesamt gibt es täglich 38 Fahrten. Wer in die Urlaubsorte im Osten der Insel möchte, kann in Manacor auf andere reguläre Linien umsteigen.

Die Linie A51 setzt den Service aus der Sommersaison fort, mit Stopps in S’Arenal, im Industriegebiet Son Noguera, Llucmajor und Campos. Sie verkehrt weiterhin im Stundentakt; die erste Abfahrt ist um 4.35 Uhr morgens ab Campos und die letzte um 23.40 Uhr vom Flughafen, mit insgesamt 38 Fahrten pro Tag.

Alle Informationen zu den verfügbaren Linien finden Sie unter tib.org