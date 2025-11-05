Auf diesem Straßenabschnitt auf Mallorca gibt es bald vier Blitzer auf 500 Metern
Das Rathaus Palma finanziert die neuen Radarkontrollen durch die Zusatzeinnahmen aus Bußgeldern im vergangenen Jahr
Immer mehr Raser haben sich im vergangenen Jahr auf Mallorcas Straßen blitzen lassen. Das Rathaus Palma nutzt diese Zusatzeinnahmen in Höhe von mehr als 4 Millionen Euro, um weitere Radarkontrollen bauen zu lassen. In den kommenden Tagen sollen entlang des Paseo Marítimos drei neue Blitzer stehen. Insgesamt gibt es dann dort auf 500 Metern Straße vier Kontrollen.
Bislang gab es den Tempoblitzer Richtung Portopí kurz hinter der Kathedrale auf Höhe der Hafenbehörde. Im Juni stimmte Mallorcas Inselrat den Plänen zu. In den kommenden Tagen sollen die neuen Radarfallen aktiviert werden.
Hier stehen die neuen Blitzer
Wer den bestehenden Blitzer passiert hat, darf künftig nicht mehr aufs Gaspedal treten. Einer der neuen Tempoblitzer befindet sich wenig später auf Höhe des Es Baluard-Museums. In die andere Richtung - also Richtung Flughafen - steht der Blitzer in der Nähe der Fußgängerampel beim Parc de la Mar.
Zuletzt kommt ein neuer Rotblitzer Richtung Flughafen hinzu. Er wird sich an der Ampel auf Höhe der Avenida Gabriel Alomar befinden, dort wo der Paseo Marítimo eine Abzweigung nach Portitxol anbietet.
Blitzer an Ampeln sind eine Seltenheit auf Mallorca. In Palma gibt es zwei weitere: einer steht im Stadtviertel Son Oliva an der Kreuzung Carrer Tomás de Villanueva i Cortés mit dem Carrer Isaac Albéniz. Der andere auf dem Carrer Manacor stadteinwärts auf Höhe des Wifi-Parks.
Höhere Einnahmen durch Blitzer 2024
Die Stadt Palma begründet die Maßnahme dadurch, dass es auf dem Streckenabschnitt vermehrt zu Unfällen komme. Die dreispurige Straße lädt dazu ein, schneller als die erlaubten 50 km/h zu fahren. Sie ist geradlinig und geht wenig später in die Autobahn nach Andratx oder zum Flughafen über.
2024 sind die Einnahmen durch Blitzer in Palma von 28,5 auf 32,6 Millionen Euro gestiegen, was dem Rathaus finanziellen Spielraum verschafft.
Abonnieren, um zu lesen
- Renovierung des Flughafens Mallorca geht in die letzte Phase: Woran jetzt noch gearbeitet wird
- Vorsicht, Autofahrer: Auf Mallorca drohen 500 Euro Strafe für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung
- Mallorca auf dem World Travel Market: Sorge um das Ausbleiben britischer Urlauber
- Befürchtungen vor Sonnenfinsternis 2026: Versinkt Mallorca im Chaos?
- Nach Tod von 27 Jagdhunden auf Mallorca-Fähre: Kritik am neuen Tierschutzgesetz flammt auf
- Warnstufe Gelb ausgegeben: Wann der Wetterumschwung Mallorca erreichen soll
- Keinerlei Verantwortung': Das sagt der balearische Jagdverband zum Tod der 27 Jagdhunde
- Ende einer Saga: Alteingesessene Fischerfamilie in Cala Ratjada hört auf