Ein Nickerchen machen, während das Handy lädt: Kennen Sie die versteckten Liegen am Flughafen Mallorca?

Obwohl über den Wolken normale Passagiere keinen Empfang haben, sollte der Handyakku dennoch nicht leer sein. Schließlich will man sich die Wartezeit im Flieger mit einem Handyspiel oder einem Film verkürzen. Die gute Nachricht ist: An Steckdosen mangelt es dem Flughafen Mallorca nicht.

Im Modul C des Flughafengebäudes, von dem fast alle Flieger nach Deutschland abgehen oder landen, befindet sich fast an jedem Gate ein ausgeschilderter Ladeplatz für Handys oder Laptops. Dabei handelt es sich in der Regel um eine blaue Nische mit Hockern und Abstellfläche oder eine gründe Säule, an der man stehen muss. Ein eigenes Ladegerät muss allerdings mitgebracht werden. USB-Anschlüsse gibt es nicht.

Der weite Weg lohnt sich

MZ-Tipp: Wenn Sie mehrere Stunden oder gar die Nacht am Flughafen Mallorca hinter der Sicherheitsschranke verbringen müssen, suchen Sie die Gates C59 oder C60 auf. Diese sind zwar die Orte, die am weitesten von der Kontrolle entfernt sind, dafür aber auch die bequemsten Zonen.

Gut 1.300 Schritte beziehungsweise 1,1 Kilometer Fußweg sind es bis dahin. Dafür braucht man bei normalem Schritttempo um die elf Minuten. Wenn die Förderbänder funktionieren - was nicht immer der Fall ist -, etwas weniger.

Am Ende des jeweiligen Ganges stehen ein wenig versteckt hinter einer Mauer sechs Liegen samt Steckdose. Über Panoramafenster gibt es eine Aussicht auf das Flugfeld und die Landschaft dahinter. Kleiner Wermutstropfen: Tagsüber knallt die Sonne durch die Scheibe. Entsprechend wird man geblendet und gebraten.

Auch vor der Mauer kann man es sich bequem machen. Verschiedene Sofas und Sessel laden zum Herumlümmeln oder Arbeiten ein. Auch hier sind die einzelnen Plätze mit Steckdosen versehen. Dafür ist der Bereich mitten im Gang nicht so abgeschottet. Von hier hat man aber besser die Gates im Blick und verpasst den Einstieg nicht.

