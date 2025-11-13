Der öffentliche Nahverkehr auf Mallorca bleibt für Residenten auch 2026 kostenlos

Das ging diesmal im Vergleich zu 2024 richtig fix: Vergangenes Jahr war bis zum Ende kommuniziert worden, dass der öffentliche Gratis-Nahverkehr auf Mallorca abgeschafft werden soll, als dann pünktlich zu Weihnachten doch die gute Nachricht kam: Zug, Metro und Überlandbus bleiben für Residenten auf den Balearen kostenlos. Jetzt steht schon Mitte November fest: Auch im Jahr 2026 soll es so weitergehen.

Das spanische Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag (13.11.) dazu das neue Gesetz für nachhaltige Mobilität (Ley de Movilidad Sostenible) verabschiedet. Dieses sieht einen spezifischen staatlichen Posten für die Inselgebiete vor, mit dem Ziel, die vollständige Vergünstigung bei den Metro-, Zug- und Busdiensten aufrechtzuerhalten.

Unterstützung für die Balearen und die Kanaren

Die Verabschiedung dieses Änderungsantrags bedeutet, dass die Zentralregierung die notwendigen Mittel bereitstellen muss, damit die Balearen und die Kanaren im kommenden Jahr einen Rabatt von 100 Prozent auf die Fahrausweise des Verkehrs über Land anwenden können. Die sozialistische Regierungspartei PSOE, die sich wochenlang bezüglich der Maßnahme zurückhaltend gezeigt hatte, unterstützte den Antrag schließlich doch.

Weiß-blau-grün: Die Stadtbusse der EMT. / Europa Press

Seit 2022 kostenloser Nahverkehr

Der Nahverkehr ist auf den Balearen und den Kanaren seit dem 1. September 2022 für Residenten mit einer Mehrfahrtenkarte kostenlos. In den anderen Autonomen Gemeinschaften gilt ein Rabatt von 50 Prozent. Bereits Ende 2023 hatte es zunächst geheißen, dass die Fahrten im Jahr 2024 wieder etwas kosten würden, bevor es ebenfalls – wie im vergangenen Winter – kurz vor dem Jahresende zu einer Einigung für die Fortsetzung der Hilfen kam.

Bislang gab es auf Mallorca zwei getrennte Karten: die Tarjeta Ciudadana – also die graue Karte von Palma, die in den Stadtbussen galt –, und die Tarjeta Intermodal für die Züge und Überlandbusse (TIB). Nun haben die Balearen-Regierung und die Stadtverwaltung von Palma vor kurzem die Tarjeta Única (Einheitliche Fahrkarte) vorgestellt, mit der Residenten alle öffentlichen Verkehrsmittel der Insel nutzen können. Eine bereits bestehende Tarjeta Intermodal wird automatisch zur neuen Einheits-Karte umgewandelt. /bro