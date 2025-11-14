Palma hebt die Buspreise für Mallorca-Urlauber und Zweithausbesitzer an
Der Preis für den Einzelfahrschein bei den Stadtbussen EMT steigt 2026 von zwei auf drei Euro
Beim öffentlichen Nahverkehr auf Mallorca gibt es Gewinner und Verlierer: Am Donnerstag (13.11.) wurde bekanntgegeben, dass Zug, Metro und Überlandbus auf den Balearen auch 2026 kostenlos bleiben – das gilt jedoch nur für Residenten. Alle anderen – Urlauber und nicht gemeldete Zweithausbesitzer – müssen hingegen in Zukunft tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung von Palma hebt den Tarif für den Einzelfahrschein der EMT ab 2026 von den derzeitigen zwei Euro auf drei Euro an. Das heißt, die Bustickets werden um 50 Prozent teurer.
Das städtische Verkehrsunternehmen unterbreitete diesen Vorschlag dem Verwaltungsrat, der ihn am Freitag (14.11.) annahm. Die EMT begründet die Erhöhung des Einzelfahrscheins damit, dass sich der Anstieg der Betriebskosten für den Dienst vom Geschäftsjahr 2019 bis zur Prognose für 2025 auf 43,36 Prozent beläuft. Zudem habe der reguläre Preis des Einzelfahrscheins seit seiner bisher letzten Anpassung, die im Februar 2020 beschlossen wurde, keinerlei Änderung erfahren und sei somit über einen längeren Zeitraum unverändert geblieben – "trotz des erheblichen Anstiegs der operativen Kosten."
Ein "strukturell defizitärer" Dienst
Die EMT weist darauf hin, dass der Dienst grundsätzlich "hohe Betriebskosten aufweist und strukturell defizitär ist". Mit der Maßnahme werde nun die Notwendigkeit deutlich gemacht, die Tarife an die tatsächliche Entwicklung der Kosten anzupassen, um eine ausreichende finanzielle Deckung und eine nachhaltige Verwaltung des Angebots zu gewährleisten.
Auch der Beschluss, dass Residenten weiterhin gratis fahren, und die Umstellung auf neue Einheitskarte Tarjeta Única spielen in die Argumentation mit hinein: Dies werde eine Ausweitung des Angebots und folglich auch der Kosten der EMT mit sich bringen, so das Unternehmen.
