Rathaus bestätigt: Deutsche Mallorca-Urlauber mit "Kennzeichen D" dürfen nicht länger ins Zentrum fahren

Das kommt überraschend: Das Rathaus Palma hat am Donnerstag (20.11.) bestätigt, dass deutsche Mallorca-Urlauber mit "Kennzeichen D" nicht länger ins Zentrum der Stadt fahren dürfen. Genauer gesagt in die Umweltzone ZBE (zona de bajas emisiones). Vorausgegangen war eine gemeinsame Recherche der MZ mit der Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Die Stadt setzt sich somit eigenmächtig über die Vorschriften der spanischen Verkehrsbehörde dgt hinweg. Dort heißt es: "In Spanien ist es für Fahrzeughalter mit ausländischem Nummernschild nicht möglich, eine spanische Umweltplakette zu beantragen. Das ist aber auch nicht nötig. Wenn das Auto eine Umweltplakette hat, erkennen wir diese als die entsprechende spanische Variante an."

Das sagt das Rathaus Palma dazu

Eine Sprecherin des Rathauses Palma entgegnete nun: "Diese Fahrzeuge dürfen nicht in die Umweltzone einfahren." Das System der Verkehrsbehörde dgt sei nicht mit der EU-Norm vereinbar. "Jedes Land hat eine eigene Methode, um die Umweltplaketten zu prüfen. Wir können daher nicht automatisch die Emissionswerte der Fahrzeuge mit ausländischem Nummernschild checken."

Ein deutscher Mallorca-Urlauber hatte am Montag (17.11.) das 200 Euro teure Bußgeld der Stadt Palma erhalten. Die Post kam von einem Inkassounternehmen aus Madrid. Der Deutsche fährt einen Tesla und hat eine grüne Umweltplakette. Das Auto erfüllt eigentlich alle Vorschriften. Nach der Veröffentlichung des MZ-Artikels meldeten sich zwei weitere Leser, die das Bußgeld von der Stadt bekamen.

Rabatt bei sofortiger Bezahlung

Wer die Strafe sofort bezahlt, bekommt 50 Prozent Rabatt und muss nur noch 100 Euro hinblättern. Offen ist, wie ein Einspruch gegen das Bußgeld enden würde. Denn nur weil die Kameras die Plakette nicht lesen können, ist das Auto nicht automatisch umweltschädlich. Wer gegen die Strafe vorgeht, verliert jedoch automatisch den Rabatt. Laut der Sprecherin der Stadt seien die Knöllchen jedenfalls berechtigt.

Die Umweltzone existiert in Palma seit Anfang des Jahres. Sie gilt innerhalb des Innenstadtrings. Seit dem 1. Juli bestraft das Rathaus, wenn unerlaubt eingefahren wird. Autobesitzer mit deutschem Kennzeichen können sich nur auf eine Liste mit Ausnahmen setzen, wenn sie eine Immobilie, einen Parkplatz oder ein Geschäft vor Ort besitzen.