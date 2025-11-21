Chaos am Flughafen Mallorca: Taxifahrer packen aus – Trödelei statt Taximangel

Im Sommer kommt es tagtäglich zu langen Warteschlangen der Passagiere am Taxistand des Flughafens Mallorca. Liegt es schlicht an der Urlaubermenge? Mitnichten, packt nun ein Taxifahrer aus, der anonym bleiben möchte. "Viele meiner Kollegen haben schlicht keine Lust zu arbeiten und blockieren den Verkehr."

Neben der sichtbaren Anzahl an Taxis an der Haltestelle gibt es am Flughafen einen großen Parkplatz, an dem die Warteschlange der ankommenden Taxis praktisch fortgesetzt wird. "In 18 Reihen stellen sich die Taxis dort an. Acht bis zehn Fahrzeuge pro Reihe. Es gibt Bildschirme, um die Situation am Flughafen im Blick zu behalten. Zudem organisieren Mitarbeiter unseren Verkehr", so der Fahrer.

Komplette Reihe an Taxis rückt nach

Wenn an der Taxihaltestelle neben dem Ausgang des Flughafens freie Plätze sind, rückt eine komplette Reihe vom zweiten Parkplatz nach. Hier liegt das Problem. "Manche Fahrer trinken Kaffee oder hocken auf dem Klo. Sie halten den Betrieb auf. Meist sind es ältere Leute, die ihre Taxilizenz abbezahlt haben und es mit dem Einkommen nicht mehr so genau nehmen."

Prinzipiell sind die Taxifahrer dazu angehalten, an den Taxihaltestellen an ihrem Auto zu bleiben. "Ich muss nicht unbedingt sitzen, sondern kann mich auch ans Fahrzeug lehnen", so der Insider. Sich einen Kaffee zu holen, wäre auch drin. In der Regel betrage die Wartezeit 15 bis 20 Minuten auf dem Reserve-Parkplatz. "Wenn meine Reihe dran ist, muss es dann aber zügig gehen. Die älteren Herrschaften vertrödeln aber einige Minuten."

Hin und wieder kommt es zu Konflikten

Und einfach eine Reihe überspringen, wenn die Kollegen trödeln? "Dafür sind die meisten Taxifahrer zu kollegial." Es wird sich penibel an die Reihenfolge gehalten. "Die Taxiverbände tun nichts gegen das Problem. Auch das Rathaus schickt keine Leute vorbei, um die Lage zu kontrollieren." Es seien lediglich fünf, sechs Fahrer, die die Kollegen auffordern, aus dem Knick zu kommen.

"Ich schreie dann - aber mit Anstand", sagt der Taxifahrer. Wenngleich er es nicht persönlich erlebt hat, sei es hin und wieder zu Konflikten wegen der Trödelei gekommen. "Das passiert jeden Tag. Eigentlich müsste so gut wie nie ein Taxi am Flughafen fehlen", sagt er. Nur vielleicht Anfang August, den Tagen mit dem höchsten Passagieraufkommen, gebe es Momente, an denen Fahrzeuge wirklich fehlen.

Weiter Ärger wegen Uber

Nun in der Nebensaison bestehe das Problem nicht. "Die Trödler arbeiten dann nicht", sagt der Fahrer, der jedoch eine neue Hürde sieht. Flughafenbetreiber Aena verlegte kürzlich die Taxihaltestelle. Statt direkt am Hauptausgang, wo der Gang zum Parkhaus ist, müssen die Passagiere nun Richtung Ausfahrt des Parkplatzes laufen, um sich anzustellen. Aena begründete die Maßnahme damit, dass so der Mittelgang freigehalten werde. Der Taxifahrer vermutet aber eine Bevorzugung der ungeliebten Konkurrenz Uber. "Die mussten nicht umziehen. Deren Haltestelle ist weiterhin direkt am Mittelgang."

"Immer die selben"

Auch ein anderer Taxifahrer, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden will, bestätigt die Trödler-Theorie auf MZ-Anfrage. "Es stimmt, aber es handelt sich um einige wenige und es sind immer die selben." Die besagten Kollegen tränken Kaffee, verquatschten sich, seien unaufmerksam. "Das stört, aber es sind nur bestimmte Momente", so der taxista, betont aber auch: "Das passiert täglich."

