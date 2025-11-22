Autofahrer, aufgepasst: Neue Blitzer vor der Kathedrale von Palma sind schon aktiv
Aufgrund der neuen Radarkontrollen am Paseo Marítimo drohen Rasern bereits Bußgelder
Durch die neuen Blitzer auf der Avenida Adolfo Suárez, also an einem Teilstück des Paseo Marítimo, werden für Raser bereits Bußgelder fällig. Die Stadtverwaltung von Palma hat am 5. November zwei neue Radarkontrollen auf der stark befahrenen Straße installiert. Seitdem wurden sie dem üblichen Kalibrierungsprozess unterzogen, um ihre korrekte Funktion zu gewährleisten, und nun sind die seit einigen Tagen vollständig in Betrieb.
Das Rathaus begründet die Platzierung der neuen Blitzer unter anderem damit, dass es dort häufig zu Unfällen komme. Die Geschwindigkeit auf der dreispurigen, geradlinigen Straße ist auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt, woran sich aber in der Vergangenheit viele Fahrer nicht gehalten haben. Die Strecke geht wenig später in die Autobahn nach Andratx oder zum Flughafen über und weist ein hohes Verkehrsaufkommen auf.
Warnschilder für Autofahrer
Nun konzentrieren sich auf einem Abschnitt von fünfhundert Metern drei Blitzer, da die beiden neuen Geräte zu demjenigen hinzukommen, das sich seit Jahren auf Höhe des Sitzes der Hafenbehörde der Balearen (APB) befindet. Außerdem ist ein neuer Rotblitzer auf Höhe der Avenida Gabriel Alomar geplant: Richtung Flughafen, wo der Paseo Marítimo eine Abzweigung nach Portitxol anbietet.
Die Stadtverwaltung hat am Donnerstag (20.11.) bestätigt, dass die beiden bereits installierten neuen Blitzer seit mehreren Tagen im Einsatz sind. In beiden Fällen wurden Warnschilder angebracht, um die Fahrer darauf hinzuweisen, dass sie sich den Radarkontrollen nähern. /bro
