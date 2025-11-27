Zeitlich begrenzte Parkzone: Das ändert sich in Santa Ponça ab dem 1. Dezember

Autofahrer in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca müssen ausnahmsweise auch in den Wintermonaten einen Parkschein ziehen: In dem Ort in der Gemeinde Calvià wird ab Montag (1.12.) eine zeitlich begrenzte blaue Parkzone in der Avinguda Rei Jaume I eingerichtet, der Hauptverkehrsader des Urlauberortes. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr am großen Eroski-Supermarkt und dem Kreisverkehr am Strand. Autofahrer dürfen dort nun maximal zwei Stunden und 30 Minuten kostenlos parken – allerdings nur mit einem sichtbar ausgelegten Ticket, das sie an den Parkautomaten ziehen müssen.

Parkzeiten

Die neuen Regeln gelten von Montag bis Freitag in zwei Zeitabschnitten: von 9.30 bis 13.30 Uhr und von 16.30 bis 20 Uhr. Samstags gilt die Regelung nur vormittags von 9.30 bis 13.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist kein Parkschein nötig. Die Maßnahme ist zunächst auf vier Monate befristet – vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 31. März 2026. In der Hochsaison wird diese und andere touristische Gegenden der Gemeinde ohnehin durch eine kostenpflichtige blaue Zone geregelt.

Wie die Gemeindeverwaltung auf Facebook mitteilte, soll durch die neue blaue Zone in der zentralen Hauptstraße sichergestellt werden, dass Autos während der Bauarbeiten nicht den ganzen Tag oder gar mehrere Tage die wenigen verbliebenen Parkplätze belegen.

Über die Bauarbeiten

Die Umgestaltung der zentralen Avenida Rei Jaume I begann bereits im November 2024. In einem ersten Bauabschnitt wurden auf einer Länge von 540 Metern – zwischen dem Kreisverkehr am Eroski-Supermarkt und dem Taxistand an der Plaza de la Pinada in Strandnähe – unterirdische Leitungen erneuert, unter anderem für Abwasser und aufbereitetes Wasser.

Im aktuellen zweiten Bauabschnitt steht die optische Aufwertung einer der beiden Fahrspuren im Fokus. In der dritten Phase soll dann die gegenüberliegende Seite folgen. Das Gesamtbudget für das Projekt beträgt 5,4 Millionen Euro. Davon tragen die Balearen-Regierung und der spanische Staat gemeinsam rund 954.000 Euro, während die Gemeindeverwaltung von Calvià 3,5 Millionen Euro beisteuert. /slr

