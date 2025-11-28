Ab 2026 Pflicht: Wo es die V-16-Warnleuchten auf Mallorca jetzt schon gibt (und was sie kosten)

Wer dieser Tage mit offenen Augen durch Supermärkte, Tankstellen-Shops oder Baumärkte auf Mallorca gegangen ist, mag sie schon entdeckt haben: die neuen V-16-Warnleuchten - auf Spanisch: balizas V-16 -, die jedes in Spanien zugelassene Fahrzeug ab dem 1. Januar 2026 zwingend dabei haben muss. Die Leuchten ersetzen die bisher verwendeten Warndreiecke.

Es ist ratsam, sich jetzt schon eine anzuschaffen. Die Nachfrage wird Ende Dezember wohl deutlich höher sein. Ab dem 1. Januar drohen denjenigen, die sie nicht im Auto haben, Bußgelder von 80 Euro. Wo Sie die Leuchten auf Mallorca bekommen:

Supermärkte und Kaufhäuser

Aldi: Die deutsche Supermarktkette verkauft die Leuchten der Marke Trophy ab dem 5. Dezember in ihrer Bazar-Abteilung für 34,99 Euro, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum. Laut den Angaben im Online-Prospekt sind sie von der spanischen Verkehrsbehörde zugelassen.

Lidl: Beim Mitbewerber sind die balizas seit Freitag (28.11.) im Handel. Es handelt sich um Leuchten der Marke Osram, die laut der Angaben im Prospekt nicht nur zugelassen, sondern auch wasserabweisend sind. Kostenpunkt: 29,99 Euro statt 54,90 Euro (empfohlener Preis).

El Corte Inglés: In den beiden Filialen der bekannten spanischen Kaufhauskette in Palma sowie auf der hauseigenen Website gibt es balizas von der Marke ZTE für aktuell 39,99 Euro.

Opencor: Das täglich bis 2 Uhr früh geöffnetes Geschäft im Carrer Ramón y Cajal, 17 in Palma gehört zu dem Kaufhausriesen El Corte Inglés. Die Leuchten von Flash LED kosten hier 39,99 Euro.

Carrefour: Die französische Kette betreibt neben dem Online-Shop auf der Insel mehrere hipermercados, supermercados wie auch kleine Geschäfte, etwa an Tankstellen. Laut einer Sprecherin sollte es in allen davon baliza-Modelle geben. Online werden die beiden von Carrefour direkt und nicht von Drittanbietern verkauften Modelle aktuell für 29,99 Euro angeboten (bis 30.11. Black-Friday-Angerbot) .

Eroski: Nicht in allen Geschäften der baskischen Kette kommt man an die Warnleuchten, in den größeren sollte es sie laut einem Sprecher aber dieser Tage geben. Im Eroski City in der Avinguda de l’Argentina, 20, in Palma etwa sind keine zu finden. Ein Mitarbeiter verweist auf das größere Geschäft im Carrer Fábrica, ein paar Gehminuten weiter.

Diese Warnleuchte beispielsweise ist zugelassen. / Screenshot

Correos

Auch in den Filialen der spanischen Post bekommen Kunden die Warnleuchte dank einer Kooperation mit der spanischen Verkehrsbehörde. In der im Carrer de Pau Piferrer, 12, in Palma kostet das Modell von Rflect, dessen SIM-Karte bis 2038 funktioniert, 49,99 Euro.

Baumärkte

Bauhaus: Im Bereich der Kassen liegt in der einzigen Mallorca-Filiale laut einem Sprecher etwa ein Modell von SOS Road Connected für 35,99 Euro aus. Online gibt es drei weitere Modelle, die bis zu 49,99 Euro kosten.

Leroy Merlin: Diese Kette mit zwei Geschäften auf der Insel (Palma, Marratxí) verkauft drei eigene Modelle für herkömmliche Fahrzeuge (Marken:Ksix, Help Flash, LEDOne) sowie eines für Lkws (LEDOne) für aktuell 39,95 bis 59,59 Euro.

Werkstätten und Kfz-Fachgeschäfte

Auch viele Autowerkstätten verkaufen die Leuchten.

Talleres Ramón: Bei dieser Werkstatt in Palmas Stadtviertel Es Fortí kostet das Modell von Dipart 45 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Norauto: Online sind acht Modelle verfügbar. Teilweise gibt es sie auch in den physischen Läden, etwa den beim Ocimax in Palma. Bis Sonntag (30.11.) kosten sie ab 41,31 Euro.

Achtung: Nicht alle sind zugelassen!

Bei den Warnleuchten handelt es sich um kleine, gelbe Blinklichter, die 360-Grad-Licht für mindestens 30 Minuten intermittierend und kontinuierlich ausstrahlen. Die Warnleuchte muss sich mit der DGT 3.0-Plattform verbinden können, die Verkehrsinformationen in Echtzeit liefert. So werden die restlichen Fahrer gewarnt, die sich dem Punkt auf der Straße nähern.

So verbindet sich die Warnleuchte mit der Cloud DGT 3.0. / DGT

Wichtig: Nicht alle Warnleuchten weisen die notwendigen Eigenschaften auf und sind damit offiziell zugelassen. In diesem Dokument auf Deutsch der spanischen Verkehrsbehörde können Sie die Details nachlesen

Wer sichergehen will, dass er oder sie die richtige Leuchte kauft, kann auch diese Liste mit allen offiziell zugelassenen Anbietern und Modellen konsultieren.

Mitführen und Anbringen

Die V-16-Warnleuchte muss, aufgeladen oder mit vollen Batterien, im Handschuhfach aller Fahrzeuge mitgeführt werden.

Im Fall einer Panne muss der Fahrer die Warnleuchte an der höchstgelegenen Stelle des Fahrzeugs anbringen, am besten durch das heruntergelassene Fenster, ohne aus dem Fahrzeug auszusteigen. So wird maximale Sichtbarkeit gewährleistet.

Auch wer einen Mietwagen leiht, sollte sich bei der Übergabe versichern, dass die Warnleuchte vorhanden ist und funktioniert.

Abonnieren, um zu lesen