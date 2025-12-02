Einheitstarif für Taxis auf Mallorca – so viel kostet die Fahrt jetzt wirklich

Bereits Ende Juni hat die Balearen-Regierung den neuen Taxi-Einheitstarif auf Mallorca genehmigt. Mitte September fingen die Fahrer an, die Taxameter auf die neuen Preise umprogrammieren zu lassen. Nach einer Übergangsphase nutzen nun so gut wie alle Taxifahrer den neuen Tarif. Wobei noch nicht alle Gemeinden kooperieren.

Die Taxiverbände hatten Druck auf die Regierung gemacht. „Wir wollen unseren Service einfacher und transparenter machen“, sagt ein Taxifahrer, der anonym bleiben möchte, der MZ. Es werde darauf hingearbeitet, dass irgendwann auf der ganzen Insel der gleiche Tarif gilt. „Ich gehe davon aus, dass wir das in zwei oder drei Jahren schaffen."

Wer macht derzeit mit?

Die Entscheidung, ob sie sich dem Einheitstarif anschließen, obliegt den Rathäusern. Bislang haben sich 21 der 53 Gemeinden dazu entschieden. Den Anfang machten Palma, Calvià, Esporles und Valldemossa. Auch Llucmajor, Deià, Puigpunyent und Bunyola sind mit dabei. Mit 1.570 Taxilizenzen verkehren in all diesen Gemeinden 77 Prozent der Insel-Taxis.

In einem zweiten Schwung kamen 13 Gemeinden aus dem Norden und der Inselmitte hinzu: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Sa Pobla, Llubí, Inca, Binissalem, Alaró, Selva, Campanet, Petra und Escorca. Die Balearen-Regierung rechnet damit, dass sich in naher Zukunft Artà, Sant Llorenç und Son Servera anschließen. Die Kooperation ist auf ein Jahr befristet, kann aber jährlich bis zu einem Maximum von vier Jahren verlängert werden.

Wie funktioniert der Tarif?

Bislang gab es auf Mallorca pro Gemeinde vier verschiedene Tarife: einerseits innerhalb der Stadt (zona urbana), andererseits Überlandfahrten (zona interurbana). Beide waren jeweils in den Tages- oder Nacht- und Wochenendtarif unterteilt. Mit der neuen Einheitsregelung fällt der Überlandtarif während der Hauptsaison – vom 1. Juni bis 30. September – weg.

Innerhalb der jeweiligen Gemeinde gilt das ganze Jahr über der neue Tarif. Früher galt in den Außenbezirken Palmas – darunter die Playa de Palma – auch tagsüber der teurere Nachttarif. Verkehrsschilder zeigten die Grenze an. „Die sind nun obsolet“, so der Taxifahrer. Sprich: Am Ballermann gibt es nun unterschiedliche Tages- und Nachttarife. Der Tagestarif wird nun mit der 1 angezeigt, der Nachttarif mit der 2, bislang wr es in Palma, und auch nur da, andersherum.

Was kostet nun die Taxifahrt?

Der Mindestfahrpreis (bajada de bandera) ist gesunken. Tagsüber (7 bis 21 Uhr) von 3,15 auf 2,50 Euro. War früher knapp der erste Kilometer in dem Preis enthalten, läuft die Uhr auf dem Taxameter nun vom Start an. Der Kilometerpreis beträgt 1,20 Euro. „Wer das Taxi für eine kurze Strecke nutzt – was immer mehr Leute machen – zahlt genauso viel wie früher“, meint der Taxifahrer. „Auf einer längeren Distanz, beispielsweise Palma nach Magaluf, ist es nun einen Euro teurer.“ Der höhere Preis sei gerechtfertigt, da Autos und Benzin immer teurer würden. „Zumal die Tarife seit Jahren eingefroren waren.“ In der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen startet das Taxameter bei 2,85 Euro, der Kilometer kostet 1,35 Euro.

Außerhalb der Saison gelten die alten Überlandtarife bei Strecken, die in eine andere Gemeinde führen: tagsüber 3,31 Euro Mindestpreis und 1,16 Euro pro Kilometer, nachts 4,25 Euro und 1,32 Euro pro Kilometer.

Neuer Mindestpreis für den Flughafen Mallorca

Zudem gibt es neue Zuschläge. Erstmals wurde ein Mindestpreis bei Fahrten ab dem Flughafen eingeführt. Er beträgt 16,95 Euro, inklusive Airport-Zuschlag, der ebenso wie bei Fahrten zum Hafen unverändert 4,65 Euro beträgt. Aufpreise gibt es zudem bei Fahrten in die Berge sowie dem Taxiruf. Hier ist es egal, ob man das Taxi per Anruf, WhatsApp oder App bestellt.

Bei großen Taxis – je nach Verfügbarkeit – gilt neuerdings ein Zuschlag von 3 (fünf oder sechs Passagiere) oder 6 Euro (sieben oder acht Passagiere). Gepäck, Kinderwagen, Rollstühle und Blindenhunde fahren kostenlos mit. „Bei anderen Haustieren liegt es im Ermessen des Taxifahrers, ob er sie mitnimmt. Sie dürfen aber keinen Zuschlag kosten“, so der Fahrer.

