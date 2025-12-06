Zapfsäulen-Krimi in Campos: Billigpreise, mysteriöse Unfälle und eine Tankstelle, die nicht öffnen darf

Wer mit offenen Augen durch Campos fährt, wie André Stadelmann, dem dürfte schon seit Längerem aufgefallen sein, dass es an den Hauptstraßen des Ortes zwei nagelneue, aber rätselhafte Tankstellen gibt: Die eine war bereits geöffnet, dann wieder einige Zeit geschlossen – offenbar aufgrund einer Anweisung der Gemeindeverwaltung – und ist nun wieder offen, und die andere ist zwar seit einigen Monaten scheinbar fertig, hat aber noch nicht aufgemacht. „Ich frage mich, was da los ist. Da stimmt doch etwas nicht“, sagt André Stadelmann im Gespräch mit der MZ. Der Schweizer lebt in Colònia de Sant Jordi und fährt normalerweise mehrmals in der Woche auf dem Weg nach Palma durch Campos.

Die gasolinera, die noch nie geöffnet war, gehört zur Firma Just Fuel. Das ist ein kleines Unternehmen aus Pollença, das es erst seit 2019 gibt. Derzeit betreibt Just Fuel auf Mallorca vier Tankstellen: im Stammsitz Pollença, in Porto Cristo, in Felanitx und in Sóller. Die Firma will allerdings deutlich wachsen, wie auf der Website zu sehen ist. Neben der Tankstelle in Campos will Just Fuel in der näheren Zukunft sieben weitere in Betrieb nehmen: an der Playa de Palma neben dem Restaurant Can Torrat, in Can Picafort, in Andratx, in Palmas Gewerbegebiet Son Rossinyol, im andalusischen Arcos de la Frontera sowie zwei in der Region Madrid.

Alle Papiere eingereicht

Einen Anruf bei Just Fuel nimmt ein Mitarbeiter entgegen, der sich nur mit seinem Vornamen Miquel ausgibt und auch sonst nicht sonderlich gesprächig ist. Man verstehe selbst nicht, warum die Tankstelle noch nicht öffnen durfte, sagt er. Es fehle allerdings noch die endgültige Genehmigung vonseiten der Gemeinde. „Von unserer Seite aus sind längst alle Papiere eingereicht“, erklärt Miquel. Just Fuel hätte die Tankstelle vor Monaten öffnen wollen, doch irgendwo im Rathaus komme man nicht weiter. „Normalerweise geht so eine Betriebserlaubnis viel schneller.“

Was ist da also los in Campos? André Stadelmann wittert eine Verschwörung gegen Billigtankstellen seitens der etablierten Anbieter in dem Ort. Denn: Der Schweizer hat über die vergangenen Monate hinweg beobachtet, wie eine kleine Mauer an der anderen Tankstelle, die zu der Kette Plenergy gehört, mindestens drei Mal umgefahren wurde. „Einmal kann es ein Unfall sein, zweimal meinetwegen ein sehr unglücklicher Zufall. Aber dass dreimal Autos in so kurzer Zeit gegen die Mauer fahren, ist doch sehr unwahrscheinlich“, sagt Stadelmann. Er habe sich selbst beim Tankwart erkundigt, doch dieser habe nur gesagt, er könne sich auch nicht erklären, wer und warum gegen die Mauer gefahren sein könnte. Stadelmann gibt zu bedenken, dass bei Plenergy der Liter 95er-Benzin im Schnitt etwa 25 Cent günstiger ist als bei den anderen Tankstellen im Ort.

Doppelt ärgerlich

Für die Betreiber von Just Fuel ist die Verzögerung bei der Eröffnung der Tankstelle und der angeschlossenen Waschanlage doppelt ärgerlich. Zum einen gehen jeden Tag Einnahmen verloren. Zum anderen muss das Bauwerk, sollte es doch eröffnen, wohl gleich schon wieder generalüberholt werden. Zu lange stand die Tankstelle bereits fertig da und war Wind und Wetter ausgeliefert.

Im Rathaus von Campos wollte sich trotz wiederholter Anfragen der MZ niemand zum Thema äußern. Auch Bürgermeisterin Xisca Porquer schwieg sich aus.

