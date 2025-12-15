Spanien bekommt jetzt auch ein "Deutschlandticket"

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Montag (15.12.) die Einführung eines landesweit einheitlichen Abonnements für Zug- und Busfahrten angekündigt. Medienberichten zufolge hat sich die spanische Regierung dabei Inspiration beim Deutschlandticket geholt, das im Mai 2023 eingeführt wurde.

Die spanische Variante soll 60 Euro im Monat für Erwachsene kosten und ab der zweiten Januarhälfte 2026 verfügbar sein. Junge Leute bis 26 Jahre zahlen 30 Euro. Die Abonnenten können damit Regionalzüge, S-Bahnen und staatlich betriebene Buslinien verwenden. Die Regierung geht davon aus, dass sich „nach und nach auch alle regionalen und lokalen Netze des öffentlichen Verkehrs“ dieser Regelung anschließen.

"Bekenntnis zur nachhaltigen Mobilität"

Laut Sánchez sei die Einführung des Tickets, das noch vor Jahresende im Ministerrat verabschiedet werden soll, ein "klares Bekenntnis zur nachhaltigen Mobilität". Es stelle für viele Arbeitnehmer und Familien eine Entlastung dar. Die Regierung geht davon aus, dass zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer von dem Ticket profitieren werden. Als Beispiel nannte er Pendler, die „die etwa täglich von Vigo nach Santiago oder von Jerez nach Sevilla reisen, können fast 60 Prozent der monatlichen Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr sparen.“

Auf Mallorca wird die Einführung des Tickets wenig Auswirkungen haben. Hier ist der öffentliche Nahverkehr für Residenten ohnehin kostenlos. /pss