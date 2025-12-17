Warum Hunderte Bewohner von Palma am Mittwoch wohl zu spät zur Arbeit kamen

Ein Fehler in der App des städtischen Fahrradverleihs BiciPalma sorgt dafür, dass die Nutzer in ganz Palma am Morgen des Mittwoch (17.12.) ohne Fahrrad bleiben. Obwohl an den mittlerweile über 100 Stationen in ganz Palma Fahrräder vorhanden sind, ist es nicht möglich, diese auszuleihen. Die App zeigt an, dass das Fahrrad zurzeit von jemand anderem benutzt wird und blockiert die Nutzung mit der Bitte, ein anderes Fahrrad zu wählen.

Ein Mitarbeiter des Betreibers SMAP (Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes) sagte auf MZ-Anfrage: "Ein noch nicht identifizierter Fehler blockiert die Applikation seit den frühen Morgenstunden. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen." Da sich der technische Fehler in der sogenannten Rushhour ab 7 Uhr morgens ereignet habe, seien besonders viele Nutzer davon betroffen, die morgens mit den Leihrädern etwa zur Arbeit fahren. "Wir hatten noch keine Zeit, zu überprüfen, ob es sich nur um einen lokalen Ausfall in Palma handelt oder ob auch andere Städte betroffen sind. Die Telefone haben heute Morgen ununerbrochen geklingelt."

Fehler-Anzeige der BiciPalma-Applikation / Alexandra Bosse

Leistung der Elektroräder trotz Preiserhöhung nicht zuverlässig

BiciPalma wird von der deutschen Firma Nextbike aus Leipzig mit den Fahrrädern und Software-Ausstattung ausgestattet. Nextbike beliefert mehr als 28 Länder und über 300 Städte, unter anderem Berlin, Warschau, Budapest, Glasgow und Auckland, mit ihren Fahrrädern. In Palma stellen sie seit 2023 sowohl manuelle als auch Elektro-Fahrräder. Mit einem Abosystem können Residenten Mallorcas für einen Jahresbeitrag von 30 Euro pro Jahr jederzeit ein türkisfarbenes Fahrrad ausleihen und damit 30 Minuten kostenfrei fahren. Für die Nutzung der pinken Elektro-Fahrräder zahlt man seit der Preiserhöhung im August 2025 einen Tarif von 0,35 Euro für die ersten 30 Minuten. Es kommt zunehmend zu Kritik der Nutzer an der schlechten Funktion der Elektroräder, da der Elektroantrieb oft unterwegs ausfalle und Nutzer somit trotz des Aufpreises nicht die versprochene Leistung erhalten.