Falschparker aufgeflogen: Erneut gefälschter Behindertenparkausweis aus Deutschland entdeckt

Es scheint in Palma eine neue Masche zu geben, um der mühsamen Parkplatzsuche zu entgehen: Die Ortspolizei von Palma hat einen 71-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung angezeigt. Er soll eine gefälschte deutsche Parkkarte für Personen mit eingeschränkter Mobilität verwendet haben, hieß es am Donnerstag (18.12.) in einer Pressemitteilung der Ortspolizei Palma. Einen ähnlichen Fall ermittelten die Beamten bereits vor einigen Wochen.

Der jetzt angezeigte Vorfall ereignete sich am 8. Dezember gegen 16 Uhr. Eine Streife der Ortspolizei bemerkte ein Fahrzeug, das auf einem Behindertenparkplatz an der Avenida de Gabriel Roca abgestellt war. Die ausgelegte Karte machte die Beamten stutzig: Sie wirkte wie eine digitale Nachahmung, und zudem passte der angebliche Ausstellungsort nicht zum Kennzeichen des Fahrzeugs.

Wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung wurde der Wagen in das städtische Depot abgeschleppt. Als der Eigentümer das Fahrzeug abholen wollte, stellten die Beamten das Dokument sicher und bemerkten, dass die Rückseite komplett blank war – ohne Angaben zur Person, für die die Karte ausgestellt sein soll.

Eine Beamtin nahm anschließend Kontakt mit dem Rathaus der Stadt Mönchengladbach auf, die auf dem Ausweis als Ausstellungsort angegeben war. Dort wurde bestätigt, dass die Registrierungsnummer nicht existiert und es sich folglich um eine Fälschung handelt.

Der Mann wurde darüber informiert, dass gegen ihn als Beschuldigten ermittelt wird, wurde jedoch nicht festgenommen. Zusätzlich wurde er verwaltungsrechtlich wegen Falschparkens angezeigt.

Kann man Behindertenparkausweise aus NRW gut fälschen?

Bereits vor einigen Wochen vermeldete die Ortspolizei einen ähnlichen Fall: Eine Spanierin hatte mit einem gefälschten Behindertenausweis in der Nähe des Olivar-Markts geparkt. Auch in diesem Fall stammte die Fälschung aus Deutschland, diesmal war die Stadt Düsseldorf als ausstellende Stelle angegeben. Die Falschparkerin trickste die Beamten nicht zum ersten Mal aus: Bereits 2021 hatte sie den Parkausweis ihres Bruders für denselben Zweck genutzt.