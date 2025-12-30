TÜV auf Mallorca: In diesem Dorf gibt es bald eine neue ITV-Station

Mallorca stockt weiter seine Stationen für die Fahrzeugprüfung ITV auf. Ab Mitte 2026 soll das spanische Äquivalent zum deutschen TÜV auch in der Gemeinde Campos verfügbar sein. Ein entsprechendes Abkommen haben der Inselrat und die Gemeinde am Montag (29.12.) unterzeichnet.

Demnach erhält der Inselrat über vier Jahre kostenlos die Nutzungsrechte an einem 12.700 Quadratmeter großen Grundstück in der Nähe des Wertstoffhofs Punt Verd, wo die neue Station entstehen soll. Die Bauarbeiten sollen in den kommenden Wochen beginnen. Sobald die Station fertig ist, können hier 5.000 Prüfungen im Monat durchgeführt werden.

Wartezeiten verkürzt

Inselratspräsident Llorenç Galmés erklärte, mit der neuen Einrichtung biete man den Anwohnern von Campos, Llucmajor, Felanitx, Ses Salines, Santanyí und Porreres eine neue Möglichkeit, unkompliziert die ITV-Prüfung zu absolvieren. Zudem betonte er die Erfolge seiner Amtszeit in Sachen Wartezeiten auf ITV-Termine. So hätten diese im Sommer 2023 bis zu fünf Monate betragen. Mittlerweile lägen sie nur noch zwischen zwei Wochen und einem Monat. /pss