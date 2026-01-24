Achtung, Straßensperren! Challenge Mallorca legt am Wochenende über 60 Straßen lahm

Wer an diesem Wochenende Mallorca erkunden möchte, könnte auf die eine oder andere Straßensperrung treffen: Wegen des Profi-Radrennens Challenge Mallorca müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf Mallorca an diesem Wochenende mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie der Inselrat auf X mitteilte, kommt es zwischen dem 24. und 26. Januar auf knapp 60 Straßen der Insel zu Sperrungen und Einschränkungen.

Besonders betroffen sind demnach die Gemeinden Marratxí, Felanitx, Llucmajor, Binissalem und Andratx, da die drei Etappen durch diese Orte sowie über mehrere Hauptachsen führen.

Eine Übersicht der Straßensperrungen übers Wochenende und am Montag

24. JANUAR 2026

Marratxí, Santa Maria, Sineu und Algaida

Ma-4011 (km 0–5,29) bis Ermita de Sant Salvador: Sperrung von 5.30/6.00 bis 19.00/19.30 Uhr .

Sperrung von . Ma-3010 (km 0–3) Santa Maria del Camí – Pòrtol: Sperrung von 12.25/12.52 bis 12.56/13.26 Uhr .

Sperrung von . Ma-3011 (km 17–400) Palma – Sineu: Sperrung von 12.28/12.58 bis 13.01/13.40 Uhr .

Sperrung von . Ma-3100 (km 5–685) Algaida – Santa Eugènia: Sperrung von 12.39/13.09 bis 13.19/13.49 Uhr .

Sperrung von . Ma-15E (km 19–720) Ortsdurchfahrt Algaida: Sperrung von 12.48/13.18 bis 13.22/13.52 Uhr .

Sperrung von . Neue Umgehungsstraße Algaida (km 0–100): Sperrung von 12.51/13.21 bis 13.24/13.54 Uhr.

Llucmajor, Campos und Felanitx

Ma-5010 (km 0–8) Llucmajor – Algaida: Sperrung von 12.53/13.23 bis 13.37/14.07 Uhr .

Sperrung von . Ma-19A (km 3–220) südliche Zufahrt Llucmajor: Sperrung von 13.05/13.35 bis 13.40/14.10 Uhr .

Sperrung von . Ma-6015 (km 0–200) Llucmajor – s’Estanyol: Sperrung von 13.18/13.48 bis 13.57/14.27 Uhr .

Sperrung von . Ma-6040 (km 7–0) Cala Pi bis Anschluss an Ma-6015: Sperrung von 13.41/14.11 bis 14.26/14.56 Uhr .

Sperrung von . Campos (Gemeindeabschnitte): Sperrung von 13.51/14.21 bis 14.27/14.57 Uhr .

Sperrung von . Ma-5120 (km 11–800) Campos – Felanitx: Sperrung von 14.03/14.33 bis 14.43/15.13 Uhr .

Sperrung von . Ma-14 (km 15–800) Felanitx – Manacor über Santanyí: Sperrung von 14.18/14.48 bis 14.57/15.27 Uhr.

Portocolom, Cala d’Or und Südosten

Ma-4010 (km 0–100) Felanitx – Portocolom: Sperrung von 14.12/14.42 bis 15.00/15.30 Uhr .

Sperrung von . Ma-4012 (km 0–200) s’Alqueria Blanca bis Ma-19/Portocolom: Sperrung von 14.32/14.53 bis 15.21/15.51 Uhr .

Sperrung von . Ma-19 (km 55–300) Llucmajor – Campos: Sperrung von 14.43/15.13 bis 15.44/16.11 Uhr .

Sperrung von . Ma-5120 (km 0–100) zwischen Campos und Felanitx: Sperrung von 15.04/15.34 bis 15.56/16.28 Uhr .

Sperrung von . Ma-14 (km 11–750) Santanyí – Manacor (Abschnitt Felanitx): Sperrung von 15.20/15.50 bis 16.00/16.30 Uhr .

Sperrung von . Ma-4010 (km 1–400) in Portocolom: Sperrung von 15.23/15.53 bis 16.05/16.35 Uhr.

25. JANUAR 2026

Llucmajor, Montuïri, Porreres, Sencelles und Sant Joan

Ma-5010 (km 0–4,200) Llucmajor – Algaida: Sperrung von 10.50/11.20 bis 10.52/11.22 Uhr .

Sperrung von . Ma-3017 (km 0–7,500) Montuïri bis Ma-15: Sperrung von 10.23/10.52 bis 11.04/11.34 Uhr .

Sperrung von . Ma-15 (km 1–0) Serviceweg Ma-15 (Camí de Son Roig): Sperrung von 10.57/11.27 bis 11.16/11.48 Uhr .

Sperrung von . Ma-6020 (km 0–5,800) Llucmajor – Campos: Sperrung von 10.44/11.14 bis 11.13/11.42 Uhr .

Sperrung von . Ma-19B (km 0–1.990) Zufahrt Llucmajor: Sperrung von 10.57/11.27 bis 11.16/11.48 Uhr .

Sperrung von . Ma-3017 (km 7–13.000) Montuïri – Sant Joan – Sineu: Sperrung von 11.04/11.34 bis 11.32/12.02 Uhr .

Sperrung von . Serviceweg Ma-15 (km 1–7) Camí de Son Roig – Porreres: Sperrung von 12.12/12.41 bis 12.17/12.47 Uhr .

Sperrung von . Ma-5030 (km 5–11,000) Porreres – Montuïri: Sperrung von 12.03/12.34 bis 12.17/12.47 Uhr .

Sperrung von . Ma-5017 (km 0–7,600) von Ma-5010 nach Montuïri: Sperrung von 12.12/12.41 bis 12.47/13.17 Uhr .

Sperrung von . Ma-5100 (km 0–6,300) Montuïri – Porreres: Sperrung von 12.21/12.53 bis 12.37/13.08 Uhr .

Sperrung von . Ma-19A (km 24–700) Camí de Sa Serra: Sperrung von 12.39/13.10 bis 12.58/13.28 Uhr .

Sperrung von . Ma-5017 (km 7–10,700) Montuïri bis Ma-5100: Sperrung von 13.04/13.33 bis 13.33/14.02 Uhr .

Sperrung von . Ma-5020 (km 0–4,200) Porreres bis Ma-15: Sperrung von 13.13/13.43 bis 13.37/14.07 Uhr .

Sperrung von . Ma-2020 (km 0–3,300) Porreres – Vilafranca/Bunyola: Sperrung von 13.30/13.59 bis 13.39/14.09 Uhr .

Sperrung von . Ma-5101 (km 0–2,200) zwischen mehreren lokalen Zufahrten: Sperrung von 13.33/14.02 bis 13.35/14.05 Uhr.

26. JANUAR 2026

Marratxí, Sa Pobla, Bunyola und Sencelles

Ma-13A (km 21–500) Torrent Gros (Marratxí) – Sa Pobla Nord: Sperrung von 12.40/13.10 bis 13.22/13.52 Uhr .

Sperrung von . Ma-3020 (km 0–11,330) Santa Maria del Camí bis Ma-13A: Sperrung von 12.51/13.21 bis 13.04/14.10 Uhr .

Sperrung von . Sencelles (km 6–900, Ma-3120): Sperrung von 13.01/13.30 bis 13.43/14.13 Uhr .

Sperrung von . Ma-3120 (km 6–900) Inca – Sencelles: Sperrung von 13.11/13.41 bis 13.55/14.25 Uhr .

Sperrung von . Ma-13A (km 28–100) Torrent Gros (Marratxí) – Sa Pobla Nord: Sperrung von 13.22/13.52 bis 14.17/14.47 Uhr .

Sperrung von . Ma-2020 (km 5–400) Santa Maria del Camí – Bunyola: Sperrung von 13.44/14.14 bis 14.07/14.37 Uhr .

Sperrung von . Ma-2030 (km 3–42) Bunyola – Palmanyola: Sperrung von 13.52/14.22 bis 14.13/14.43 Uhr.

Pollença und Andratx

