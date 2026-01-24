Achtung, Straßensperren! Challenge Mallorca legt am Wochenende über 60 Straßen lahm
Am Samstag, Sonntag und Montag werden Straßen auf der ganzen Insel für kürzere Zeiträume gesperrt
Wer an diesem Wochenende Mallorca erkunden möchte, könnte auf die eine oder andere Straßensperrung treffen: Wegen des Profi-Radrennens Challenge Mallorca müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf Mallorca an diesem Wochenende mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie der Inselrat auf X mitteilte, kommt es zwischen dem 24. und 26. Januar auf knapp 60 Straßen der Insel zu Sperrungen und Einschränkungen.
Besonders betroffen sind demnach die Gemeinden Marratxí, Felanitx, Llucmajor, Binissalem und Andratx, da die drei Etappen durch diese Orte sowie über mehrere Hauptachsen führen.
Eine Übersicht der Straßensperrungen übers Wochenende und am Montag
24. JANUAR 2026
Marratxí, Santa Maria, Sineu und Algaida
- Ma-4011 (km 0–5,29) bis Ermita de Sant Salvador: Sperrung von 5.30/6.00 bis 19.00/19.30 Uhr.
- Ma-3010 (km 0–3) Santa Maria del Camí – Pòrtol: Sperrung von 12.25/12.52 bis 12.56/13.26 Uhr.
- Ma-3011 (km 17–400) Palma – Sineu: Sperrung von 12.28/12.58 bis 13.01/13.40 Uhr.
- Ma-3100 (km 5–685) Algaida – Santa Eugènia: Sperrung von 12.39/13.09 bis 13.19/13.49 Uhr.
- Ma-15E (km 19–720) Ortsdurchfahrt Algaida: Sperrung von 12.48/13.18 bis 13.22/13.52 Uhr.
- Neue Umgehungsstraße Algaida (km 0–100): Sperrung von 12.51/13.21 bis 13.24/13.54 Uhr.
Llucmajor, Campos und Felanitx
- Ma-5010 (km 0–8) Llucmajor – Algaida: Sperrung von 12.53/13.23 bis 13.37/14.07 Uhr.
- Ma-19A (km 3–220) südliche Zufahrt Llucmajor: Sperrung von 13.05/13.35 bis 13.40/14.10 Uhr.
- Ma-6015 (km 0–200) Llucmajor – s’Estanyol: Sperrung von 13.18/13.48 bis 13.57/14.27 Uhr.
- Ma-6040 (km 7–0) Cala Pi bis Anschluss an Ma-6015: Sperrung von 13.41/14.11 bis 14.26/14.56 Uhr.
- Campos (Gemeindeabschnitte): Sperrung von 13.51/14.21 bis 14.27/14.57 Uhr.
- Ma-5120 (km 11–800) Campos – Felanitx: Sperrung von 14.03/14.33 bis 14.43/15.13 Uhr.
- Ma-14 (km 15–800) Felanitx – Manacor über Santanyí: Sperrung von 14.18/14.48 bis 14.57/15.27 Uhr.
Portocolom, Cala d’Or und Südosten
- Ma-4010 (km 0–100) Felanitx – Portocolom: Sperrung von 14.12/14.42 bis 15.00/15.30 Uhr.
- Ma-4012 (km 0–200) s’Alqueria Blanca bis Ma-19/Portocolom: Sperrung von 14.32/14.53 bis 15.21/15.51 Uhr.
- Ma-19 (km 55–300) Llucmajor – Campos: Sperrung von 14.43/15.13 bis 15.44/16.11 Uhr.
- Ma-5120 (km 0–100) zwischen Campos und Felanitx: Sperrung von 15.04/15.34 bis 15.56/16.28 Uhr.
- Ma-14 (km 11–750) Santanyí – Manacor (Abschnitt Felanitx): Sperrung von 15.20/15.50 bis 16.00/16.30 Uhr.
- Ma-4010 (km 1–400) in Portocolom: Sperrung von 15.23/15.53 bis 16.05/16.35 Uhr.
25. JANUAR 2026
Llucmajor, Montuïri, Porreres, Sencelles und Sant Joan
- Ma-5010 (km 0–4,200) Llucmajor – Algaida: Sperrung von 10.50/11.20 bis 10.52/11.22 Uhr.
- Ma-3017 (km 0–7,500) Montuïri bis Ma-15: Sperrung von 10.23/10.52 bis 11.04/11.34 Uhr.
- Ma-15 (km 1–0) Serviceweg Ma-15 (Camí de Son Roig): Sperrung von 10.57/11.27 bis 11.16/11.48 Uhr.
- Ma-6020 (km 0–5,800) Llucmajor – Campos: Sperrung von 10.44/11.14 bis 11.13/11.42 Uhr.
- Ma-19B (km 0–1.990) Zufahrt Llucmajor: Sperrung von 10.57/11.27 bis 11.16/11.48 Uhr.
- Ma-3017 (km 7–13.000) Montuïri – Sant Joan – Sineu: Sperrung von 11.04/11.34 bis 11.32/12.02 Uhr.
- Serviceweg Ma-15 (km 1–7) Camí de Son Roig – Porreres: Sperrung von 12.12/12.41 bis 12.17/12.47 Uhr.
- Ma-5030 (km 5–11,000) Porreres – Montuïri: Sperrung von 12.03/12.34 bis 12.17/12.47 Uhr.
- Ma-5017 (km 0–7,600) von Ma-5010 nach Montuïri: Sperrung von 12.12/12.41 bis 12.47/13.17 Uhr.
- Ma-5100 (km 0–6,300) Montuïri – Porreres: Sperrung von 12.21/12.53 bis 12.37/13.08 Uhr.
- Ma-19A (km 24–700) Camí de Sa Serra: Sperrung von 12.39/13.10 bis 12.58/13.28 Uhr.
- Ma-5017 (km 7–10,700) Montuïri bis Ma-5100: Sperrung von 13.04/13.33 bis 13.33/14.02 Uhr.
- Ma-5020 (km 0–4,200) Porreres bis Ma-15: Sperrung von 13.13/13.43 bis 13.37/14.07 Uhr.
- Ma-2020 (km 0–3,300) Porreres – Vilafranca/Bunyola: Sperrung von 13.30/13.59 bis 13.39/14.09 Uhr.
- Ma-5101 (km 0–2,200) zwischen mehreren lokalen Zufahrten: Sperrung von 13.33/14.02 bis 13.35/14.05 Uhr.
26. JANUAR 2026
Marratxí, Sa Pobla, Bunyola und Sencelles
- Ma-13A (km 21–500) Torrent Gros (Marratxí) – Sa Pobla Nord: Sperrung von 12.40/13.10 bis 13.22/13.52 Uhr.
- Ma-3020 (km 0–11,330) Santa Maria del Camí bis Ma-13A: Sperrung von 12.51/13.21 bis 13.04/14.10 Uhr.
- Sencelles (km 6–900, Ma-3120): Sperrung von 13.01/13.30 bis 13.43/14.13 Uhr.
- Ma-3120 (km 6–900) Inca – Sencelles: Sperrung von 13.11/13.41 bis 13.55/14.25 Uhr.
- Ma-13A (km 28–100) Torrent Gros (Marratxí) – Sa Pobla Nord: Sperrung von 13.22/13.52 bis 14.17/14.47 Uhr.
- Ma-2020 (km 5–400) Santa Maria del Camí – Bunyola: Sperrung von 13.44/14.14 bis 14.07/14.37 Uhr.
- Ma-2030 (km 3–42) Bunyola – Palmanyola: Sperrung von 13.52/14.22 bis 14.13/14.43 Uhr.
Pollença und Andratx
- Ma-1140 (km 31–0) Palmanyola bis Ma-2200: Sperrung von 13.58/14.28 bis 14.39/15.09 Uhr.
- Ma-1110 (km 0–700) Sóller – Valldemossa: Sperrung von 14.03/14.33 bis 14.35/15.05 Uhr.
- Ma-1130 (km 0–900) Deià – Valldemossa: Sperrung von 14.26/14.56 bis 15.07/15.37 Uhr.
- Ma-1 (km 0–100) Peguera – Port d’Andratx: Sperrung von 15.15/15.45 bis 16.05/16.29 Uhr.
- Ma-1 (km 28–32) Port d’Andratx: Sperrung von 15.20/15.50 bis 16.06/16.36 Uhr.
- Ma-1022 (km 0–600) Port d’Andratx bis Ma-1021: Sperrung von 15.26/15.56 bis 16.06/16.36 Uhr
- Die Betreiberin hat 'die Schnauze voll': Deutscher Supermarkt 'SAM' auf Mallorca schließt
- Deutscher Supermarkt auf Mallorca schließt: So reagieren die Kunden
- Dieses bei deutschen Urlaubern beliebte Strandlokal auf Mallorca gerät jetzt ins Visier der Umweltaktivisten
- Unwetter 'Harry' auf Mallorca: Wellen reißen Plankenweg und Strandkiosk in Cala Ratjada in Stücke
- Fischereiverband auf Mallorca über das heftige Unwetter: 'Es war wie ein Katastrophenfilm
- Deutscher Supermarkt an der Playa de Palma schließt: Was den Laden so besonders macht und wo man jetzt auf Mallorca noch deutsche Produkte kaufen kann
- Unwetter 'Harry' auf Mallorca: So sehr sind die Lokale der 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel betroffen
- Mallorca immer teurer: Urlauber werden 2026 über 200 Euro ausgeben – pro Tag