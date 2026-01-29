Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Straßensperren auf Mallorca: Die Challenge Mallorca legt die Insel erneut lahm

Von Mittwoch bis Sonntag sind wegen des Rad-Rennens zahlreiche Straßen gesperrt, wobei die meisten nur für etwa 30 Minuten nicht befahrbar sein werden

Die Herren sind am Mittwoch in ihre Challenge Mallorca gestartet – trotz Sturms und Regens. Hier das Feld in der Nähe von Valldemossa.

Die Herren sind am Mittwoch in ihre Challenge Mallorca gestartet – trotz Sturms und Regens. Hier das Feld in der Nähe von Valldemossa. / Borràs / EFE

Sarah López

Sarah López

Auch an diesem Wochenende kommt es auf Mallorca wieder zu Straßensperrungen. Grund ist erneut das Profi-Radrennen Mallorca Challenge – diesmal sind die Männer an der Reihe. Von Mittwoch (28.1.) bis Sonntag sind rund 80 Straßen auf der Insel betroffen. Die meisten werden für etwa 30 Minuten gesperrt werden, wie der Inselrat auf X mitteilte.

Am stärksten betroffen sind Straßen in Calvià, Andratx, Sóller, Pollença, Inca, Campos, Llucmajor, sa Pobla sowie in anderen Gemeinden im Inselzentrum und im Norden.

Ein Überblick über die gesperrten Abschnitte in den nächsten Tagen:

Donnerstag: 29. Januar 2026

Ses Salines, Campos, Colònia de Sant Jordi und Santanyí

  • Ma-6101 (PK 0–4) ses Salines – Ma-6014: 12:30/13:00 – 15:32/16:02 Uhr
  • Ma-6040 (PK 12–15) Campos – Colònia de Sant Jordi: 12:34/13:04 – 15:53/16:23 Uhr
  • Ma-6100 (PK 12–144) Santanyí – Colònia de Sant Jordi: 12:53/13:23 – 15:54/16:24 Uhr

Freitag: 30. Januar 2026

Marratxí und Santa Maria

  • Ma-3030 (PK 0–3,990) Marratxí – Ma-3020: 10:00/10:30 – 10:35/11:05 Uhr
  • Ma-3010 (PK 0–400) Santa Maria – Portol: 10:04/10:34 – 10:39/11:09 Uhr

Santa Eugènia, Algaida und Llucmajor

  • Ma-3100 (PK 5–685) Algaida – Santa Eugènia: 10:22/10:52 – 11:00/11:30 Uhr
  • Ma-15E (PK 19–720) Ortsdurchfahrt Algaida: 10:30/11:00 – 11:05/11:35 Uhr
  • Ma-3011 (PK 0–500) Palma – Sineu: 10:41/11:12 – 11:26/11:57 Uhr

Campos, Montuïri, Sineu, Ariany, Petra

  • Ma-5020 (PK 0–11) Llucmajor – Ma-5010: 10:47/11:17 – 11:25/12:05 Uhr
  • Ma-3200 / Ma-3220 Santa Eugènia – Montuïri – Porreres: 11:54/12:12 – 11:54/12:15 Uhr
  • Ma-3132 (PK 0–7) Sineu – Ariany: 12:01/12:31 – 12:11/12:41 Uhr
  • Ma-3011 (PK 7–0) Sineu – Santa Maria: 12:11/12:41 – 12:21/12:51 Uhr

Samstag: 31. Januar 2026

Andratx und Port d’Andratx

  • Ma-1 (PK 28–32) Peguera – Port d’Andratx: 12:02/12:30 – 12:38/13:08 Uhr
  • Ma-1022 (PK 0–2) Port d’Andratx – Ma-1021: 12:05/12:35 – 12:39/13:09 Uhr
  • Ma-1050 (PK 0–2,10) Ma-1022 – s’Arracó: 12:08/12:38 – 12:42/13:12 Uhr

Serra de Tramuntana

  • Ma-10 (PK 110–0) Pollença – Andratx: 12:37/13:07 – 13:15/13:45 Uhr

Pollença und Formentor

  • Ma-2200 (PK 3–300) Port de Pollença – Formentor: 13:30/14:00 – 18:00/18:30 Uhr
  • Ma-2200 (PK 53–61) Port de Pollença – Ma-13: 15:15/15:45 – 16:07/16:37 Uhr

Sonntag: 1. Februar 2026

Inca, Selva und Campanet

  • Ma-2130 (PK 4–6,700) Inca – Lluc: 08:00/08:30 – 12:30/13:00 Uhr
  • Ma-2131 (PK 0–500) Selva – Campanet: 11:50/12:20 – 12:27/12:57 Uhr
  • Gemeindestraßen in Campanet: 11:57/12:27 – 12:35/13:05 Uhr

Sa Pobla, Alcúdia und Albufera

  • Ma-3421 (PK 0–1,800) Ma-13 – sa Pobla: 12:05/12:32 – 12:38/13:08 Uhr
  • Ma-3450 (PK 5–100) Ma-3421 – Ma-3435: 12:41/13:11 – 12:54/13:24 Uhr
  • Ma-3433 (PK 0–4,500) sa Pobla – Alcúdia: 12:54/13:24 – 13:05/13:35 Uhr

Alcúdia, Port d’Alcúdia, Santa Margalida und Sineu

  • Ma-3470 (PK 3–635) Umfahrung Muro – Alcúdia: 12:52/13:22 – 12:59/13:29 Uhr
  • Ma-13 (PK 48–500) Ma-2200 – Ma-3420: 12:29/12:59 – 13:09/13:39 Uhr
  • Ma-3340 (PK 4–8,500) Petra – Santa Margalida (Anschluss Ma-3430/Ma-3440): 11:36/12:06 – 12:17/12:47 Uhr
  • Ma-3520 (PK 0–2,900) Ma-3340 – Maria de la Salut (Ma-3510/Ma-3513): 11:42/12:12 – 12:21/12:51 Uhr
  • Ma-3510 (PK 6,300–0) Sineu (Ma-3132) – Maria de la Salut (Ma-3520/Ma-3513): 11:46/12:16 – 12:32/13:02 Uhr
  • Ma-3132 (PK 1–0) Umfahrung Sineu (Ma-3011 – Ma-3011): 11:55/12:25 – 12:34/13:04 Uhr
  • Ma-3011 (PK 30,620–0,590) Palma (Ma-3018) – Sineu (Ma-3132): 11:57/12:27 – 13:13/13:43 Uhr

Palma

  • Ma-3018 (PK 0,800–0) Palma (Ma-15) – Palma (Ma-20): 12:36/13:06 – 13:15/13:45 Uhr
  • Ma-15 (PK 2–1,680) Palma (Ma-20) – westliche Zugang nach Manacor über die Anschlussstraße Ma-15C : 12:38/13:08 – 13:17/13:47 Uhr
  • Ma-20 (PK 0,300–0) Stadtautobahn Palma (von Ma-19 bis Ma-1): 12:40/13:10 – 13:17/13:47 Uhr
  • Freier Abschnitt (PK 0–0,100) Nou Llevant – Palma: 12:40/13:11 – 13:18/13:48 Uhr
  • Ma-19 (PK 3–1,500) Palma (C/ Manuel Azaña) – Llucmajor: 12:42/13:12 – 13:19/13:49 Uhr
  • Ma-19 (PK 1,500–0) Palma (Hafen) – Palma (C/ Manuel Azaña): 12:51/13:21 – 14:05/14:35 Uhr

