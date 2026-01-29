Straßensperren auf Mallorca: Die Challenge Mallorca legt die Insel erneut lahm
Von Mittwoch bis Sonntag sind wegen des Rad-Rennens zahlreiche Straßen gesperrt, wobei die meisten nur für etwa 30 Minuten nicht befahrbar sein werden
Auch an diesem Wochenende kommt es auf Mallorca wieder zu Straßensperrungen. Grund ist erneut das Profi-Radrennen Mallorca Challenge – diesmal sind die Männer an der Reihe. Von Mittwoch (28.1.) bis Sonntag sind rund 80 Straßen auf der Insel betroffen. Die meisten werden für etwa 30 Minuten gesperrt werden, wie der Inselrat auf X mitteilte.
Am stärksten betroffen sind Straßen in Calvià, Andratx, Sóller, Pollença, Inca, Campos, Llucmajor, sa Pobla sowie in anderen Gemeinden im Inselzentrum und im Norden.
Ein Überblick über die gesperrten Abschnitte in den nächsten Tagen:
Donnerstag: 29. Januar 2026
Ses Salines, Campos, Colònia de Sant Jordi und Santanyí
- Ma-6101 (PK 0–4) ses Salines – Ma-6014: 12:30/13:00 – 15:32/16:02 Uhr
- Ma-6040 (PK 12–15) Campos – Colònia de Sant Jordi: 12:34/13:04 – 15:53/16:23 Uhr
- Ma-6100 (PK 12–144) Santanyí – Colònia de Sant Jordi: 12:53/13:23 – 15:54/16:24 Uhr
Freitag: 30. Januar 2026
Marratxí und Santa Maria
- Ma-3030 (PK 0–3,990) Marratxí – Ma-3020: 10:00/10:30 – 10:35/11:05 Uhr
- Ma-3010 (PK 0–400) Santa Maria – Portol: 10:04/10:34 – 10:39/11:09 Uhr
Santa Eugènia, Algaida und Llucmajor
- Ma-3100 (PK 5–685) Algaida – Santa Eugènia: 10:22/10:52 – 11:00/11:30 Uhr
- Ma-15E (PK 19–720) Ortsdurchfahrt Algaida: 10:30/11:00 – 11:05/11:35 Uhr
- Ma-3011 (PK 0–500) Palma – Sineu: 10:41/11:12 – 11:26/11:57 Uhr
Campos, Montuïri, Sineu, Ariany, Petra
- Ma-5020 (PK 0–11) Llucmajor – Ma-5010: 10:47/11:17 – 11:25/12:05 Uhr
- Ma-3200 / Ma-3220 Santa Eugènia – Montuïri – Porreres: 11:54/12:12 – 11:54/12:15 Uhr
- Ma-3132 (PK 0–7) Sineu – Ariany: 12:01/12:31 – 12:11/12:41 Uhr
- Ma-3011 (PK 7–0) Sineu – Santa Maria: 12:11/12:41 – 12:21/12:51 Uhr
Samstag: 31. Januar 2026
Andratx und Port d’Andratx
- Ma-1 (PK 28–32) Peguera – Port d’Andratx: 12:02/12:30 – 12:38/13:08 Uhr
- Ma-1022 (PK 0–2) Port d’Andratx – Ma-1021: 12:05/12:35 – 12:39/13:09 Uhr
- Ma-1050 (PK 0–2,10) Ma-1022 – s’Arracó: 12:08/12:38 – 12:42/13:12 Uhr
Serra de Tramuntana
- Ma-10 (PK 110–0) Pollença – Andratx: 12:37/13:07 – 13:15/13:45 Uhr
Pollença und Formentor
- Ma-2200 (PK 3–300) Port de Pollença – Formentor: 13:30/14:00 – 18:00/18:30 Uhr
- Ma-2200 (PK 53–61) Port de Pollença – Ma-13: 15:15/15:45 – 16:07/16:37 Uhr
Sonntag: 1. Februar 2026
Inca, Selva und Campanet
- Ma-2130 (PK 4–6,700) Inca – Lluc: 08:00/08:30 – 12:30/13:00 Uhr
- Ma-2131 (PK 0–500) Selva – Campanet: 11:50/12:20 – 12:27/12:57 Uhr
- Gemeindestraßen in Campanet: 11:57/12:27 – 12:35/13:05 Uhr
Sa Pobla, Alcúdia und Albufera
- Ma-3421 (PK 0–1,800) Ma-13 – sa Pobla: 12:05/12:32 – 12:38/13:08 Uhr
- Ma-3450 (PK 5–100) Ma-3421 – Ma-3435: 12:41/13:11 – 12:54/13:24 Uhr
- Ma-3433 (PK 0–4,500) sa Pobla – Alcúdia: 12:54/13:24 – 13:05/13:35 Uhr
Alcúdia, Port d’Alcúdia, Santa Margalida und Sineu
- Ma-3470 (PK 3–635) Umfahrung Muro – Alcúdia: 12:52/13:22 – 12:59/13:29 Uhr
- Ma-13 (PK 48–500) Ma-2200 – Ma-3420: 12:29/12:59 – 13:09/13:39 Uhr
- Ma-3340 (PK 4–8,500) Petra – Santa Margalida (Anschluss Ma-3430/Ma-3440): 11:36/12:06 – 12:17/12:47 Uhr
- Ma-3520 (PK 0–2,900) Ma-3340 – Maria de la Salut (Ma-3510/Ma-3513): 11:42/12:12 – 12:21/12:51 Uhr
- Ma-3510 (PK 6,300–0) Sineu (Ma-3132) – Maria de la Salut (Ma-3520/Ma-3513): 11:46/12:16 – 12:32/13:02 Uhr
- Ma-3132 (PK 1–0) Umfahrung Sineu (Ma-3011 – Ma-3011): 11:55/12:25 – 12:34/13:04 Uhr
- Ma-3011 (PK 30,620–0,590) Palma (Ma-3018) – Sineu (Ma-3132): 11:57/12:27 – 13:13/13:43 Uhr
Palma
- Ma-3018 (PK 0,800–0) Palma (Ma-15) – Palma (Ma-20): 12:36/13:06 – 13:15/13:45 Uhr
- Ma-15 (PK 2–1,680) Palma (Ma-20) – westliche Zugang nach Manacor über die Anschlussstraße Ma-15C : 12:38/13:08 – 13:17/13:47 Uhr
- Ma-20 (PK 0,300–0) Stadtautobahn Palma (von Ma-19 bis Ma-1): 12:40/13:10 – 13:17/13:47 Uhr
- Freier Abschnitt (PK 0–0,100) Nou Llevant – Palma: 12:40/13:11 – 13:18/13:48 Uhr
- Ma-19 (PK 3–1,500) Palma (C/ Manuel Azaña) – Llucmajor: 12:42/13:12 – 13:19/13:49 Uhr
- Ma-19 (PK 1,500–0) Palma (Hafen) – Palma (C/ Manuel Azaña): 12:51/13:21 – 14:05/14:35 Uhr
