Kostenloser Fahrradverleih in Palma plötzlich abgeschafft – Kunden auf Mallorca empört
Ohne große Ankündigung hat die Balearen-Regierung den Fahrradverleih "Mou-te Bé" am zentralen Bahnhof Estació Intermodal abgeschafft. Die Nutzer sollen auf BiciPalma ausweichen
Die Balearen-Regierung hat überraschend den kostenlosen Fahrrad-Service "Mou-te Bé" an Palmas zentralem Bahnhof Estació Intermodal abgeschafft. 16 Jahre lang konnten Fahrgäste, die mit dem Zug angereist waren, ohne Aufpreis eines der roten Fahrräder nutzen. Dadurch konnten Pendler unkompliziert Zug und Rad kombinieren. Als Ersatz für den Service sollen die Nutzer jetzt das Angebot des öffentlichen Fahrradverleihs BiciPalma nutzen. Dieses stand zuletzt aber häufiger wegen mehrerer Pannen und einer Preiserhöhung in der Kritik.
Bei den Nutzern von "Mou-te Bé" (wörtlich: Beweg dich gut) stieß die Entscheidung auf Unverständnis. Ein Stammkunde zeigte sich gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" enttäuscht. Er habe erst kurzfristig von der Abschaffung des Services erfahren. Der öffentliche Nahverkehr werde immer „unpersönlicher“ und verliere an Qualität, kritisierte er.
Die Mitnahme eigener Fahrräder ist in der Bahn auf Mallorca erlaubt, die Stellplätze dafür sind aber begrenzt. Wenn die Züge voll sind, stehen die Fahrräder sehr schnell anderen Passagieren im Weg.
Zuletzt waren es nur noch 30 rote Räder
An der Estació Intermodal habe es zuletzt zwar nur noch rund 30 Räder gegeben, eine Gruppe von Bahnkunden hätte das Angebot aber sehr geschätzt, so der Nutzer. Ein "exzellenter“ Service sei ohne nachvollziehbare Gründe durch einen weniger guten ersetzt worden.
Vonseiten der Balearen-Regierung hieß es, "Mou-te Bé" sei seit 16 Jahren nicht erneuert worden. Auch deshalb habe es zuletzt so wenige Fahrräder gegeben. Die verbliebenen Räder sollten nun übrigens überwiegend weitergegeben werden: 15 Stück als Geschenk an besonders treue Nutzer, 13 Räder an das Rathaus von Sant Llorenç.
Abonnieren, um zu lesen
- Sexueller Übergriff auf Mallorca: Junge Frau verletzt vor Wohnhaus in Cala Ratjada aufgefunden
- Auswandern nach Mallorca: Die 10 wichtigsten Schritte für den Start auf der Insel
- Ärger über Handgepäckregeln: Passagier schlägt im Flughafen Mallorca Ryanair-Mitarbeiter die Zähne aus
- Ein Hauch von Frühling auf Mallorca: Temperaturen klettern in der neuen Woche auf 22 Grad
- Umweltschützer sprechen von 'Zeitbombe': Mallorca ist im Winter schon voller als Ende der 1990er im Sommer
- Zwölf Frauen aus Zwangsprostitution befreit: Polizei sprengt nächsten Menschenhändlerring auf Mallorca
- Ein Schandfleck an exponierter Stelle auf Mallorca: Wie es jetzt mit der Stadtmauer Baluard del Príncep in Palma weitergehen soll
- Lust auf einen Job auf Mallorca? Diese Hotelkette sucht jetzt Mitarbeiter für Alcúdia und Can Picafort