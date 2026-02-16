Alternative zum Auto: Ab sofort deutlich mehr Verbindungen mit dem Überlandbus von Palma nach Peguera, Santa Ponça und Palmanova

Immer wieder gibt es auf Mallorca den Vorwurf, der öffentliche Nahverkehr sei nicht gut genug ausgebaut, um eine Alternative zum Auto darstellen zu können. Nun hat die Balearen-Regierung am Montag (16.2.) bekannt gegeben, dass sie ab sofort die viel genutzten Verbindungen im Südwesten der Insel, vor allem im Gemeindegebiet von Calvià, verbessert. Die sogenannten TIB-Busse, die die verschiedenen Ortschaften miteinander verbinden, bekommen höhere Frequenzen und neue Fahrpläne. Für Residenten auf der Insel ist der Nahverkehr auch 2026 über gratis.

Wie das Mobilitätsministerium mitteilt, werden folgende Linien zwischen den Ortsteilen von Calvià und Palma deutlich ausgeweitet: Die Linie 102, die zwischen Peguera und Palma unterwegs ist, erhält an Werktagen neun zusätzliche Abfahrten ab Palma und zehn ab Peguera. Die Linie 103 zwischen Santa Ponça und Palma fährt künftig ebenfalls an Werktagen neunmal häufiger ab Costa de la Calma und zehnmal häufiger ab Palma.

Bis zu 17 zusätzliche Fahrten für die Linie 104

Noch stärker ausgebaut wird die Linie 104 von Magaluf nach Palma. Diese bekommt täglich, also auch an Samstagen und Sonntagen, 17 zusätzliche Fahrten in Richtung Palma und 16 in Gegenrichtung. Zudem wird der Betriebszeitraum verlängert – die letzte Abfahrt erfolgt nun um 23.20 Uhr ab Magaluf und um 22.30 Uhr ab Palma.

Auch die Linie 105, die Sol de Mallorca, Cala Vinyes, Magaluf, Palmanova, Costa d’en Blanes, Son Caliu und Portals Nous mit Palma verbindet, wird verbessert. Sie führt künftig auch über Bendinat und bietet damit zusätzliche Optionen für die Bewohner dieser Gegend, die bislang nur von der Linie 108 bedient wurde. Zudem ist eine neue Haltestelle in Portals Nous eingerichtet worden, und der Verlauf durch Palmanova wurde angepasst.

Verwandte nachrichten

Seit Montag bedient die Linie 105 die neuen Haltestellen CEIP Cas Saboners, Cas Saboners 1 und 2 sowie die bestehenden Haltestellen Palmanova Oest 1 und 2. Im Gegenzug entfallen die Stopps Pere Vaquer Ramis, Playa de Son Maties, Pinzons, Playa de Palmanova und Punta Marroig – diese werden jedoch weiterhin von den Linien 104 (Magaluf–Palma), 123 (Santa Ponça–Cas Català) und A11 (Peguera–Flughafen) angefahren.